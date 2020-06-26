Суд признал Серебренникова главарем группы расхитителей

У здания Мещанского суда в день оглашения приговора по делу "Седьмой студии" собрались сторонники Кирилла Серебренникова и журналисты.
У здания Мещанского суда в день оглашения приговора по делу "Седьмой студии" собрались сторонники Кирилла Серебренникова и журналисты.
Меры безопасности здесь усилены: территория оцеплена, пропускной режим ужесточен. Дежурят дополнительные наряды полиции и приставов.
Меры безопасности здесь усилены: территория оцеплена, пропускной режим ужесточен. Дежурят дополнительные наряды полиции и приставов.
Серебренников пришел на оглашение приговора без вещей, которые ему пригодились бы при неблагоприятном исходе процесса.
Серебренников пришел на оглашение приговора без вещей, которые ему пригодились бы при неблагоприятном исходе процесса.
В свою очередь продюсер Алексей Малоброский вещи принес, но надеется на оправдание.
В свою очередь продюсер Алексей Малоброский вещи принес, но надеется на оправдание.
Суд пришел к выводу, что бывшая чиновница Минкультуры Софья Апфельбаум только проверяла творческие отчеты проекта "Платформа". Ее признали виновной в халатности.
Суд пришел к выводу, что бывшая чиновница Минкультуры Софья Апфельбаум только проверяла творческие отчеты проекта "Платформа". Ее признали виновной в халатности.
Кирилла Серебренникова признали виновным в мошенничестве и назвал руководителем преступной группы, расхитившей государственные деньги — почти 129 миллионов рублей.
Кирилла Серебренникова признали виновным в мошенничестве и назвал руководителем преступной группы, расхитившей государственные деньги — почти 129 миллионов рублей.
"Серебренников осуществлял общее руководство всех членов группы и принял меры по сокрытию хищений", — заявила судья Олеся Менделеева.
"Серебренников осуществлял общее руководство всех членов группы и принял меры по сокрытию хищений", — заявила судья Олеся Менделеева.
Худрук "Гоголь-центра" получил условный срок. "Исправление Серебренникова возможно без реального отбывания наказания", — объявила судья.
Худрук "Гоголь-центра" получил условный срок. "Исправление Серебренникова возможно без реального отбывания наказания", — объявила судья.
У здания Мещанского суда в день оглашения приговора по делу "Седьмой студии" собрались сторонники Кирилла Серебренникова и журналисты.
Меры безопасности здесь усилены: территория оцеплена, пропускной режим ужесточен. Дежурят дополнительные наряды полиции и приставов.
Серебренников пришел на оглашение приговора без вещей, которые ему пригодились бы при неблагоприятном исходе процесса.
В свою очередь продюсер Алексей Малоброский вещи принес, но надеется на оправдание.
Суд пришел к выводу, что бывшая чиновница Минкультуры Софья Апфельбаум только проверяла творческие отчеты проекта "Платформа". Ее признали виновной в халатности.
Кирилла Серебренникова признали виновным в мошенничестве и назвал руководителем преступной группы, расхитившей государственные деньги — почти 129 миллионов рублей.
"Серебренников осуществлял общее руководство всех членов группы и принял меры по сокрытию хищений", — заявила судья Олеся Менделеева.
Худрук "Гоголь-центра" получил условный срок. "Исправление Серебренникова возможно без реального отбывания наказания", — объявила судья.