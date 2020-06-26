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Культура
https://ria.ru/20200626/1573504650.html
Суд признал Серебренникова главарем группы расхитителей
Мещанский суд Москвы в пятницу признал режиссера Кирилла Серебренникова руководителем преступной группы, расхитившей государственные деньги, передает... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T14:54
культура
дело кирилла серебренникова
москва
кирилл серебренников
происшествия
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https://ria.ru/20200626/1573504933.html
Гений для народа, а не народ для гения. Кирилл Семёнович об этом забыл или забил, что ещё хуже.
12
А Венедиктов вот не признал, извинений требует от властей перед "невиновным" режиссером... Надо бы Эхо проверить, может и там чего спёрли?
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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дело кирилла серебренникова, москва, кирилл серебренников, происшествия

Суд признал Серебренникова главарем группы расхитителей

11:37 26.06.2020 (обновлено: 14:54 26.06.2020)
14625
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРежиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу "Седьмой студии" в Мещанском суде Москвы
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
© РИА Новости / Илья Питалев
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Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу "Седьмой студии" в Мещанском суде Москвы
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Мещанский суд Москвы в пятницу признал режиссера Кирилла Серебренникова руководителем преступной группы, расхитившей государственные деньги, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Серебренников осуществлял общее руководство всех членов группы и принял меры по сокрытию хищений", - заявила судья Олеся Менделеева.
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
11:40Культура
В суде рассказали о действиях преступной группы Серебренникова
По ее словам, преступная группа отмечалась "устойчивостью, организованностью, стабильностью состава участников, четким распределением ролей при совершении преступления".
Оглашение продолжается.
Оглашение приговора Кириллу Серебренникову
© РИА Новости / Илья Питалев

У здания Мещанского суда в день оглашения приговора по делу "Седьмой студии" собрались сторонники Кирилла Серебренникова и журналисты.

Люди у здания Мещанского суда в Москве, где будет оглашен приговор по делу Седьмой студии
1 из 8

У здания Мещанского суда в день оглашения приговора по делу "Седьмой студии" собрались сторонники Кирилла Серебренникова и журналисты.

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Меры безопасности здесь усилены: территория оцеплена, пропускной режим ужесточен. Дежурят дополнительные наряды полиции и приставов.

Сотрудники полиции возле здания Мещанского суда в Москве, где будет оглашен приговор по делу Седьмой студии
2 из 8

Меры безопасности здесь усилены: территория оцеплена, пропускной режим ужесточен. Дежурят дополнительные наряды полиции и приставов.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Серебренников пришел на оглашение приговора без вещей, которые ему пригодились бы при неблагоприятном исходе процесса.

Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
3 из 8

Серебренников пришел на оглашение приговора без вещей, которые ему пригодились бы при неблагоприятном исходе процесса.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В свою очередь продюсер Алексей Малоброский вещи принес, но надеется на оправдание.

Бывший гендиректор Гоголь-центра Алексей Малобродский перед оглашением приговора режиссеру Кириллу Серебренникову
4 из 8

В свою очередь продюсер Алексей Малоброский вещи принес, но надеется на оправдание.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Суд пришел к выводу, что бывшая чиновница Минкультуры Софья Апфельбаум только проверяла творческие отчеты проекта "Платформа". Ее признали виновной в халатности.

Софья Апфельбаум перед заседанием в Мещанском суде Москвы по делу Седьмой студии
5 из 8

Суд пришел к выводу, что бывшая чиновница Минкультуры Софья Апфельбаум только проверяла творческие отчеты проекта "Платформа". Ее признали виновной в халатности.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Кирилла Серебренникова признали виновным в мошенничестве и назвал руководителем преступной группы, расхитившей государственные деньги — почти 129 миллионов рублей.

Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
6 из 8

Кирилла Серебренникова признали виновным в мошенничестве и назвал руководителем преступной группы, расхитившей государственные деньги — почти 129 миллионов рублей.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

"Серебренников осуществлял общее руководство всех членов группы и принял меры по сокрытию хищений", — заявила судья Олеся Менделеева.

Люди перед зданием Мещанского суда в Москве, где будет оглашается приговор по делу Седьмой студии
7 из 8

"Серебренников осуществлял общее руководство всех членов группы и принял меры по сокрытию хищений", — заявила судья Олеся Менделеева.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Худрук "Гоголь-центра" получил условный срок. "Исправление Серебренникова возможно без реального отбывания наказания", — объявила судья.

Люди перед зданием Мещанского суда в Москве, где будет оглашен приговор по делу Седьмой студии
8 из 8

Худрук "Гоголь-центра" получил условный срок. "Исправление Серебренникова возможно без реального отбывания наказания", — объявила судья.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 8

У здания Мещанского суда в день оглашения приговора по делу "Седьмой студии" собрались сторонники Кирилла Серебренникова и журналисты.

© РИА Новости / Илья Питалев
2 из 8

Меры безопасности здесь усилены: территория оцеплена, пропускной режим ужесточен. Дежурят дополнительные наряды полиции и приставов.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
3 из 8

Серебренников пришел на оглашение приговора без вещей, которые ему пригодились бы при неблагоприятном исходе процесса.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 8

В свою очередь продюсер Алексей Малоброский вещи принес, но надеется на оправдание.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 8

Суд пришел к выводу, что бывшая чиновница Минкультуры Софья Апфельбаум только проверяла творческие отчеты проекта "Платформа". Ее признали виновной в халатности.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 8

Кирилла Серебренникова признали виновным в мошенничестве и назвал руководителем преступной группы, расхитившей государственные деньги — почти 129 миллионов рублей.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 8

"Серебренников осуществлял общее руководство всех членов группы и принял меры по сокрытию хищений", — заявила судья Олеся Менделеева.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
8 из 8

Худрук "Гоголь-центра" получил условный срок. "Исправление Серебренникова возможно без реального отбывания наказания", — объявила судья.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
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КультураДело Кирилла СеребренниковаМоскваКирилл СеребренниковПроисшествия
Популярные комментарии
Гений для народа, а не народ для гения. Кирилл Семёнович об этом забыл или забил, что ещё хуже.
26 июня, 12:53
Арина Жанжора
1200000
А Венедиктов вот не признал, извинений требует от властей перед "невиновным" режиссером... Надо бы Эхо проверить, может и там чего спёрли?
26 июня, 13:41
Von Stirliz
830000
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