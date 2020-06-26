В Петербурге навигация по рекам и каналам стартует 28 июня

Отмечается, что комитетом по транспорту утвержден стандарт безопасной деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки внутренним водным транспортом. Он содержит требования к санитарному режиму пассажирских судов, личной гигиене членов экипажей судов и работников организации, организации питания, санитарной обработке помещений, обеспечению средствами защиты.

В навигацию 2019 года на водных путях Петербурга перевозку пассажиров осуществляли 148 пассажирских судов и 134 маломерных судна. Услугами пассажирских судов Петербурга в прошлом году воспользовались более 2,733 миллиона человек.