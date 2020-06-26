В Петербурге навигация по рекам и каналам стартует 28 июня

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Навигация по рекам и каналам в Санкт-Петербурге стартует 28 июня, сообщает комитет по транспорту и комитет по развитию туризма.
"С 10.00 28 июня открывается навигация по водным путям в административных границах Санкт-Петербурга — Неве, Малой Неве, Большой Невке, Средней Невке и Малой Невке, а также Мойке, Фонтанке, каналу Грибоедова, Кронверкскому проливу. Данное решение одобрено на заседании межведомственной транспортной рабочей группы при координационном совете по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что комитетом по транспорту утвержден стандарт безопасной деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки внутренним водным транспортом. Он содержит требования к санитарному режиму пассажирских судов, личной гигиене членов экипажей судов и работников организации, организации питания, санитарной обработке помещений, обеспечению средствами защиты.
"Без навигации по рекам и каналам невозможно представить себе Петербург. Наш город, безусловно, является и столицей водного туризма нашей страны. После снятий ограничений для туротрасли мы поддержим разработку водных маршрутов с включением в них новых туристических современных пространств, таких как Лахта, Севкабель Порт, Новая Голландия с выходом в акваторию Невы и прекрасным видом на мост ЗСД, стадион "Газпром Арена". Это абсолютно новые маршруты, которые в будущем понравятся нашим гостям", — отметил председатель комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев.
В навигацию 2019 года на водных путях Петербурга перевозку пассажиров осуществляли 148 пассажирских судов и 134 маломерных судна. Услугами пассажирских судов Петербурга в прошлом году воспользовались более 2,733 миллиона человек.
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