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Распространение нового коронавируса
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В ВС Украины выявили три новых случая заражения коронавирусом
Три новых случая заражения коронавирусом зафиксировали за минувшие сутки в вооруженных силах Украины, всего болеют 153 человека, выздоровели 294, сообщил в... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T11:29
распространение нового коронавируса
ситуация на украине
вооруженные силы украины
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украина
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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ситуация на украине, вооруженные силы украины, воз, украина, в мире

В ВС Украины выявили три новых случая заражения коронавирусом

11:29 26.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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КИЕВ, 26 июн – РИА Новости. Три новых случая заражения коронавирусом зафиксировали за минувшие сутки в вооруженных силах Украины, всего болеют 153 человека, выздоровели 294, сообщил в пятницу пресс-центр командования медицинских сил ВСУ.

"За прошедшие сутки зарегистрированы три новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в Военно-медицинском клиническом центре Западного региона на лечении находится один военнослужащий… На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся два человека. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.

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По данным пресс-центра, по состоянию на утро пятницы в ВСУ болеют 153 человека, всего за время пандемии выздоровели 294 человека, летальных случаев - пять. На изоляции, в том числе самоизоляции, находится 591 человек.
Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 41 117 случаев COVID-19, скончались 1086 человек, 18 299 пациентов выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,2 миллиона случаев заражения, свыше 479 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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