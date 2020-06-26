В ВС Украины выявили три новых случая заражения коронавирусом

"За прошедшие сутки зарегистрированы три новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в Военно-медицинском клиническом центре Западного региона на лечении находится один военнослужащий… На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся два человека. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.
По данным пресс-центра, по состоянию на утро пятницы в ВСУ болеют 153 человека, всего за время пандемии выздоровели 294 человека, летальных случаев - пять. На изоляции, в том числе самоизоляции, находится 591 человек.
Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 41 117 случаев COVID-19, скончались 1086 человек, 18 299 пациентов выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,2 миллиона случаев заражения, свыше 479 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.