В ВС Украины выявили три новых случая заражения коронавирусом

"За прошедшие сутки зарегистрированы три новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в Военно-медицинском клиническом центре Западного региона на лечении находится один военнослужащий… На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся два человека. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.