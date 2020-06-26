Саранский завод приступил к выпуску препарата от COVID-19 "Арепливир"

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Саранский завод "Биохимик" приступает к выпуску препарата для лечения новой коронавирусной инфекции "Арепливир" (российская марка "Фавипиравира"), предприятие готово выпускать до одного миллиона упаковок в месяц и покрыть все потребности российских медучреждений, сообщает оперштаб Мордовии.

Как отмечается, препарат показал эффективность свыше 90 процентов, продолжительность болезни с его применением уменьшается с девяти до четырех дней.

Ранее стало известно, что препарат для лечения новой коронавирусной инфекции "Арепливир" на основе "Фавипиравира" фармацевтической компании "Промомед" получил одобрение Минздрава России. Препарат будет выпускаться в форме таблеток и применяться только в условиях стационара. Как сообщалось ранее, специалисты "Промомеда" разработали на базе саранского завода "Биохимик" собственную технологию производства полного цикла препарата.

"Выпуск препарата начнется уже сегодня. "Биохимик" готов производить до миллиона упаковок "Арепливира" в месяц. Это позволит покрыть потребности в нем российских медицинских учреждений", — говорится в сообщении.

Москвы, Санкт-Петербурга. Сейчас препарат находится на этапе завершения клинических исследований, в которых добровольно участвуют 210 пациентов с диагнозом COVID-19, они проходят лечение в медучреждениях Саранска

"Результаты третьей фазы исследований препарата показали эффективность свыше 90 процентов. Подтверждено: продолжительность болезни с применением "Арепливира" по сравнению с контрольной группой пациентов уменьшается с девяти до четырех дней. В биологических пробах 70 процентов пациентов, принимавших препарат, уже на четвертый день фиксируется отсутствие вируса", — говорится в сообщении.

"Арепливир" — второй зарегистрированный в России препарат против коронавируса на основе "Фавипиравира". Первым стал препаратом "Авифавир" производства Российского фонда прямых инвестиций ( РФПИ ) и "ХимРар". Минздрав включил его в перечень методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.

Как сообщала РИА Новости генеральный директор фармацевтической компании "Промомед" Марина Пенькова, изначально "Фавипиравир" (на основе которого произведен "Арепливир") был разработан в Японии в 2014 году, он эффективен в отношении всех РНК-вирусов, к которым относится и COVID-19, и применялся при лечении лихорадки Эбола в 2015 году.