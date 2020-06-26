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https://ria.ru/20200626/1573503564.html
Суд признал Серебренникова виновным в мошенничестве
Мещанский суд Москвы начал зачитывать приговор по делу "Седьмой студии", передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T16:09
культура
софья апфельбаум
алексей малобродский
юрий итин
москва
кирилл серебренников
седьмая студия
происшествия
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Вор, судимый, оппозиционный. Чем не идеальный кандидат вместо поистрепавшего перья борца с коррупцией? Присмотритесь к Серебренникову.
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софья апфельбаум, алексей малобродский, юрий итин, москва, кирилл серебренников, седьмая студия, происшествия

Суд признал Серебренникова виновным в мошенничестве

11:24 26.06.2020 (обновлено: 16:09 26.06.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРежиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу "Седьмой студии" в Мещанском суде Москвы
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
© РИА Новости / Илья Питалев
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Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу "Седьмой студии" в Мещанском суде Москвы
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Мещанский суд Москвы начал зачитывать приговор по делу "Седьмой студии", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Серебренников, Итин, Малобродский совершили мошенничество", — сказала судья Олеся Менделеева.
Позже суд признал режиссера Кирилла Серебренникова руководителем преступной группы, расхитившей государственные деньги, а именно почти 129 миллионов рублей.
По словам Менделеевой, группа отмечалась "устойчивостью, организованностью, стабильностью состава участников, четким распределением ролей при совершении преступления".
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием в Мещанском суде Москвы
08:00
Дело "Седьмой студии": в чем обвиняют режиссера Кирилла Серебренникова
"Серебренников, Итин, Малобродский <...> совершили действия, направленные на личное обогащение", — продолжила судья.
При этом суд пришел к выводу, что бывшая чиновница Минкультуры Софья Апфельбаум "не была в курсе преступных намерений Кирилла Серебренникова и его сообщников". Согласно обвинению, она только проверяла творческие отчеты проекта "Платформа". В итоге ее признали виновной в халатности.
Оглашение еще не завершено, приговор станет известен позднее.

Дело "Седьмой студии"

В 2011-2014 годах на проект "Платформа", призванный развивать и популяризировать современный театр и реализованный "Седьмой студией", из федерального бюджета выделили 216 миллионов рублей.
По версии следствия, Серебренников вместе с продюсерами Алексеем Малобродским и Юрием Итиным, а также бывшей сотрудницей Минкультуры Софьей Апфельбаум организовал хищения. Все они отвергают обвинения и настаивают на том, что провели все запланированные мероприятия, а деньги потратили по назначению.
В ходе следствия было проведено несколько экспертиз. Первая оценила ущерб в 133 миллиона рублей, вторая установила, что подсудимые, наоборот, сэкономили деньги Минкультуры. Третья же, выводы которой огласили 1 июня, оценила ущерб почти в 129 миллионов.
Оглашение приговора Кириллу Серебренникову
© РИА Новости / Илья Питалев

У здания Мещанского суда в день оглашения приговора по делу "Седьмой студии" собрались сторонники Кирилла Серебренникова и журналисты.

Люди у здания Мещанского суда в Москве, где будет оглашен приговор по делу Седьмой студии
1 из 8

У здания Мещанского суда в день оглашения приговора по делу "Седьмой студии" собрались сторонники Кирилла Серебренникова и журналисты.

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Меры безопасности здесь усилены: территория оцеплена, пропускной режим ужесточен. Дежурят дополнительные наряды полиции и приставов.

Сотрудники полиции возле здания Мещанского суда в Москве, где будет оглашен приговор по делу Седьмой студии
2 из 8

Меры безопасности здесь усилены: территория оцеплена, пропускной режим ужесточен. Дежурят дополнительные наряды полиции и приставов.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Серебренников пришел на оглашение приговора без вещей, которые ему пригодились бы при неблагоприятном исходе процесса.

Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
3 из 8

Серебренников пришел на оглашение приговора без вещей, которые ему пригодились бы при неблагоприятном исходе процесса.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В свою очередь продюсер Алексей Малоброский вещи принес, но надеется на оправдание.

Бывший гендиректор Гоголь-центра Алексей Малобродский перед оглашением приговора режиссеру Кириллу Серебренникову
4 из 8

В свою очередь продюсер Алексей Малоброский вещи принес, но надеется на оправдание.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Суд пришел к выводу, что бывшая чиновница Минкультуры Софья Апфельбаум только проверяла творческие отчеты проекта "Платформа". Ее признали виновной в халатности.

Софья Апфельбаум перед заседанием в Мещанском суде Москвы по делу Седьмой студии
5 из 8

Суд пришел к выводу, что бывшая чиновница Минкультуры Софья Апфельбаум только проверяла творческие отчеты проекта "Платформа". Ее признали виновной в халатности.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Кирилла Серебренникова признали виновным в мошенничестве и назвал руководителем преступной группы, расхитившей государственные деньги — почти 129 миллионов рублей.

Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
6 из 8

Кирилла Серебренникова признали виновным в мошенничестве и назвал руководителем преступной группы, расхитившей государственные деньги — почти 129 миллионов рублей.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

"Серебренников осуществлял общее руководство всех членов группы и принял меры по сокрытию хищений", — заявила судья Олеся Менделеева.

Люди перед зданием Мещанского суда в Москве, где будет оглашается приговор по делу Седьмой студии
7 из 8

"Серебренников осуществлял общее руководство всех членов группы и принял меры по сокрытию хищений", — заявила судья Олеся Менделеева.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Худрук "Гоголь-центра" получил условный срок. "Исправление Серебренникова возможно без реального отбывания наказания", — объявила судья.

Люди перед зданием Мещанского суда в Москве, где будет оглашен приговор по делу Седьмой студии
8 из 8

Худрук "Гоголь-центра" получил условный срок. "Исправление Серебренникова возможно без реального отбывания наказания", — объявила судья.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 8

У здания Мещанского суда в день оглашения приговора по делу "Седьмой студии" собрались сторонники Кирилла Серебренникова и журналисты.

© РИА Новости / Илья Питалев
2 из 8

Меры безопасности здесь усилены: территория оцеплена, пропускной режим ужесточен. Дежурят дополнительные наряды полиции и приставов.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
3 из 8

Серебренников пришел на оглашение приговора без вещей, которые ему пригодились бы при неблагоприятном исходе процесса.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 8

В свою очередь продюсер Алексей Малоброский вещи принес, но надеется на оправдание.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 8

Суд пришел к выводу, что бывшая чиновница Минкультуры Софья Апфельбаум только проверяла творческие отчеты проекта "Платформа". Ее признали виновной в халатности.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 8

Кирилла Серебренникова признали виновным в мошенничестве и назвал руководителем преступной группы, расхитившей государственные деньги — почти 129 миллионов рублей.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 8

"Серебренников осуществлял общее руководство всех членов группы и принял меры по сокрытию хищений", — заявила судья Олеся Менделеева.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
8 из 8

Худрук "Гоголь-центра" получил условный срок. "Исправление Серебренникова возможно без реального отбывания наказания", — объявила судья.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Обвинение взяло за основу последнюю экспертизу и запросило шесть лет колонии общего режима и 800 тысяч рублей штрафа для Серебренникова, пять лет и 300 тысяч рублей штрафа — для Малобродского и по четыре года и 200 тысяч рублей штрафа — для Итина и Апфельбаум.
На прошлой неделе перед началом прений театральные деятели собрали более трех тысяч подписей в защиту фигурантов и отправили письмо министру культуры Ольге Любимовой. Худруки театров, режиссеры, актеры и другие неравнодушные призвали ведомство отозвать иск о возмещении ущерба и таким образом "способствовать справедливому разрешению дела". В министерстве отказались пойти навстречу.
Режиссер Кирилл Серебренников на заседании в Мещанском суде Москвы
22 июня, 14:53Культура
Минкульт отказался давать оценку делу "Седьмой студии"
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КультураСофья АпфельбаумАлексей МалобродскийЮрий ИтинМоскваКирилл СеребренниковСедьмая студияПроисшествия
Популярные комментарии
Вот бы их с Ефремовым на зону - они бы там такой спектакль забабахали!
26 июня, 11:38
НМНиколай Маров
5683411015
Вор, судимый, оппозиционный. Чем не идеальный кандидат вместо поистрепавшего перья борца с коррупцией? Присмотритесь к Серебренникову.
26 июня, 11:33
Лилиана Жеманная
5055020315
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