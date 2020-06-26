Суд признал Серебренникова виновным в мошенничестве

При этом суд пришел к выводу, что бывшая чиновница Минкультуры Софья Апфельбаум "не была в курсе преступных намерений Кирилла Серебренникова и его сообщников". Согласно обвинению, она только проверяла творческие отчеты проекта "Платформа". В итоге ее признали виновной в халатности.
Оглашение еще не завершено, приговор станет известен позднее.
Дело "Седьмой студии"
В 2011-2014 годах на проект "Платформа", призванный развивать и популяризировать современный театр и реализованный "Седьмой студией", из федерального бюджета выделили 216 миллионов рублей.
По версии следствия, Серебренников вместе с продюсерами Алексеем Малобродским и Юрием Итиным, а также бывшей сотрудницей Минкультуры Софьей Апфельбаум организовал хищения. Все они отвергают обвинения и настаивают на том, что провели все запланированные мероприятия, а деньги потратили по назначению.
В ходе следствия было проведено несколько экспертиз. Первая оценила ущерб в 133 миллиона рублей, вторая установила, что подсудимые, наоборот, сэкономили деньги Минкультуры. Третья же, выводы которой огласили 1 июня, оценила ущерб почти в 129 миллионов.
Обвинение взяло за основу последнюю экспертизу и запросило шесть лет колонии общего режима и 800 тысяч рублей штрафа для Серебренникова, пять лет и 300 тысяч рублей штрафа — для Малобродского и по четыре года и 200 тысяч рублей штрафа — для Итина и Апфельбаум.
На прошлой неделе перед началом прений театральные деятели собрали более трех тысяч подписей в защиту фигурантов и отправили письмо министру культуры Ольге Любимовой. Худруки театров, режиссеры, актеры и другие неравнодушные призвали ведомство отозвать иск о возмещении ущерба и таким образом "способствовать справедливому разрешению дела". В министерстве отказались пойти навстречу.
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