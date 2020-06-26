Суд признал Серебренникова виновным в мошенничестве

Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу "Седьмой студии" в Мещанском суде Москвы

Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу "Седьмой студии" в Мещанском суде Москвы

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Мещанский суд Мещанский суд Москвы начал зачитывать приговор по делу " Седьмой студии ", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Серебренников , Итин, Малобродский совершили мошенничество", — сказала судья Олеся Менделеева.

Позже суд признал режиссера Кирилла Серебренникова руководителем преступной группы, расхитившей государственные деньги, а именно почти 129 миллионов рублей.

По словам Менделеевой, группа отмечалась "устойчивостью, организованностью, стабильностью состава участников, четким распределением ролей при совершении преступления".

"Серебренников, Итин, Малобродский <...> совершили действия, направленные на личное обогащение", — продолжила судья.

При этом суд пришел к выводу, что бывшая чиновница Минкультуры Софья Апфельбаум "не была в курсе преступных намерений Кирилла Серебренникова и его сообщников". Согласно обвинению, она только проверяла творческие отчеты проекта "Платформа". В итоге ее признали виновной в халатности.

Оглашение еще не завершено, приговор станет известен позднее.

Дело "Седьмой студии"

В 2011-2014 годах на проект "Платформа", призванный развивать и популяризировать современный театр и реализованный " Седьмой студией ", из федерального бюджета выделили 216 миллионов рублей.

В ходе следствия было проведено несколько экспертиз. Первая оценила ущерб в 133 миллиона рублей, вторая установила, что подсудимые, наоборот, сэкономили деньги Минкультуры. Третья же, выводы которой огласили 1 июня, оценила ущерб почти в 129 миллионов.

Обвинение взяло за основу последнюю экспертизу и запросило шесть лет колонии общего режима и 800 тысяч рублей штрафа для Серебренникова , пять лет и 300 тысяч рублей штрафа — для Малобродского и по четыре года и 200 тысяч рублей штрафа — для Итина и Апфельбаум.