Жириновский проголосовал по поправкам в Конституцию

Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Лидер Лидер ЛДПР Владимир Жириновский принял участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ и принес на избирательный участок экземпляр основного закона со своими пометками.

Жириновский опустил бюллетень на избирательном участке 2714 в одной из московских школ.

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"Надо обязательно поддержать... Это капитальный ремонт Конституции. Это наш паспорт", - сказал лидер ЛДПР после того, как опустил бюллетень в урну.

Он также отметил, что "с собой взял ее (Конституцию - ред.), пометки".

"Это самая демократическая Конституция. Здесь и религиозный фактор, и национальный фактор, и здравоохранение, и образование", - добавил Жириновский.

Он считает, что следующие поправки в Конституцию будут вноситься через 10 лет.

"Я думаю, лет через 10 лет, к 30-ому году", - заявил Жириновский журналистам, отвечая на вопрос, когда в следующий раз в России будут вносить изменения в основной закон.

"А потом в последний раз к 50-м (годам) примем новую Конституцию - Конституцию ЛДПР, она станет правящей партией", - заявил политик.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.