В Пуэрто-Рико возобновят прием иностранных туристов с 15 июля

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Власти Пуэрто-Рико планируют возобновить прием иностранных туристов с 15 июля, Власти Пуэрто-Рико планируют возобновить прием иностранных туристов с 15 июля, сообщает Lonely Planet.

Министерство туризма страны разработало стандарты безопасности и гигиены труда, которые должны соблюдать и туркомпании, и путешественники.

Прибывающие пассажиры еще в аэропорту должны будут пройти термометрию. Пока гостям предписано пройти двухнедельный карантин, но правительство обещает в скором времени отменить эту меру. Кроме того, изоляция не требуется тем, кто предоставит отрицательный результат теста на коронавирус.