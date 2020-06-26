https://ria.ru/20200626/1573502641.html
В Пуэрто-Рико возобновят прием иностранных туристов с 15 июля
Власти Пуэрто-Рико планируют возобновить прием иностранных туристов с 15 июля, сообщает Lonely Planet. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T16:17
2020-06-26T16:17
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, пуэрто-рико
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости.
Власти Пуэрто-Рико планируют возобновить прием иностранных туристов с 15 июля, сообщает
Lonely Planet.
Министерство туризма страны разработало стандарты безопасности и гигиены труда, которые должны соблюдать и туркомпании, и путешественники.
Прибывающие пассажиры еще в аэропорту должны будут пройти термометрию. Пока гостям предписано пройти двухнедельный карантин, но правительство обещает в скором времени отменить эту меру. Кроме того, изоляция не требуется тем, кто предоставит отрицательный результат теста на коронавирус.
Отели в Пуэрто-Рико во время пандемии оставались открытыми, хотя число посетителей в местах общего пользования – бассейнах, барах, ресторанах и магазинах – было сокращено на 50 процентов. Эта мера позволила клиентам соблюдать социальную дистанцию.