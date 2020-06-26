Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200626/1573502641.html
В Пуэрто-Рико возобновят прием иностранных туристов с 15 июля
Власти Пуэрто-Рико планируют возобновить прием иностранных туристов с 15 июля, сообщает Lonely Planet. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T16:17
коронавирус covid-19
туризм
туризм
новости - туризм
пуэрто-рико
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156236/49/1562364965_0:129:1177:791_1400x0_80_0_0_0fbe6312dbc0365631dc248d8669bf54.jpg
https://ria.ru/20200108/1562707731.html
пуэрто-рико
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156236/49/1562364965_0:129:1177:791_1400x0_80_0_0_0fbe6312dbc0365631dc248d8669bf54.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156236/49/1562364965_32:0:1087:791_1400x0_80_0_0_50c275b3dfe17e5b08b6a5e4fe587220.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156236/49/1562364965_164:0:955:791_1400x0_80_0_0_8b66b09a668ce3dd97662a564a915ffa.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, пуэрто-рико

В Пуэрто-Рико возобновят прием иностранных туристов с 15 июля

16:17 26.06.2020
112
© Фото : U.S. National Park ServiceВид на город Сан-Хуан с воздуха, Пуэрто-Рико
Вид на город Сан-Хуан с воздуха, Пуэрто-Рико
© Фото : U.S. National Park Service
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Власти Пуэрто-Рико планируют возобновить прием иностранных туристов с 15 июля, сообщает Lonely Planet.
Министерство туризма страны разработало стандарты безопасности и гигиены труда, которые должны соблюдать и туркомпании, и путешественники.
Прибывающие пассажиры еще в аэропорту должны будут пройти термометрию. Пока гостям предписано пройти двухнедельный карантин, но правительство обещает в скором времени отменить эту меру. Кроме того, изоляция не требуется тем, кто предоставит отрицательный результат теста на коронавирус.
Отели в Пуэрто-Рико во время пандемии оставались открытыми, хотя число посетителей в местах общего пользования – бассейнах, барах, ресторанах и магазинах – было сокращено на 50 процентов. Эта мера позволила клиентам соблюдать социальную дистанцию.
Рождественская вечеринка в Доминикане
8 января, 08:00Туризм
Как живут самые счастливые люди. Правила отдыха в Доминикане
000000
ТуризмКоронавирус COVID-19ТуризмНовости - ТуризмПуэрто-Рико
Рекомендуем
Пассажирский самолет в небе
Индия продлила запрет на международные пассажирские полеты
Украинский военный
В ЛНР заявили о гибели одного человека за неделю из-за обстрелов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко перед началом военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
Лукашенко против идеи о возвращении к конституции Белоруссии 1994 года
Место инцидента в Глазго
СМИ: в Глазго несколько человек пострадали в результате нападения
Открытие мемориала бойцам 311-й стрелковой дивизии в Кировской области
В Кировской области открыли мемориал бойцам 311-й стрелковой дивизии
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 60 713
Место инцидента в Глазго
В Глазго ранили ножом полицейского
Военнослужащие в Донбассе
В ЛНР заявили о семи обстрелах со стороны силовиков за неделю
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами кабинета министров РФ
Мишустин поговорил по телефону с новым премьером Белоруссии
Врач в одном из больничных отделений
В Воронеже умерла одна из сбитых полицейским на тротуаре женщин
Михаил Ведерников
В Псковской области смягчат ряд ограничений по коронавирусу
Больничный лист
ФСС подготовил памятку по больничным для сотрудников 65+
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
Суд по делу Серебренникова не поверил жалобам свидетелей на давление
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
Переносов по делу схиигумена Сергия больше не будет, заявил источник
Местные жители архипелага Кабо-Верде
С 4 июля российские туристы смогут посетить Кабо-Верде без визы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:57В Москве умерли еще двадцать пациентов с коронавирусом
22:51Минтруд не поддержал идею выплат на детей 16 и 17 лет, сообщила Кузнецова
22:45Опубликованы действующие ограничения по въезду в зарубежные страны
22:43В Сети раскрыли личность "русского агента" с протестов в США
22:40Эстония введет обязательный карантин для туристов из Люксембурга
22:38Ростуризм надеется, что справки о COVID-19 для санаториев скоро отменят
22:35В Киевской области ограничили проведение массовых мероприятий
22:30В Мехико 29 июня начнут снимать ограничения по коронавирусу
22:29В Петербурге столкнулись "Нива" и маршрутка, есть пострадавшие
22:22Мэрия Минска объяснила проблему с качеством воды в городе
22:06Вышинского удивил ответ ЮНЕСКО на запрос по притеснению Sputnik Эстония
22:02В Сербии объявили режим стихийного бедствия из-за наводнений
21:56L'Oreal уберет из описания своей косметики слова "белая" и "светлая"
21:52Ученый: атеизм стал фактически официальной идеологией современной Европы
21:44В России проведут эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды
21:38В Ростове-на-Дону авиапассажира сняли с рейса из-за отказа надеть маску
21:27В ОАЭ более двух тысяч человек вылечили от COVID-19 стволовыми клетками
21:20МГИК не зафиксировал серьезных нарушений во второй день голосования
21:17Су-30 подняли для перехвата самолетов-разведчиков США над Черным морем
21:12В Таджикистане еще 56 человек заболели COVID-19
Лента новостейМолния