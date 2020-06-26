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Распространение нового коронавируса
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В Москве отметили снижение числа новых случаев коронавируса
Новых случаев COVID-19 за сутки в Москве в два раза меньше, чем две недели назад, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T11:10
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество

В Москве отметили снижение числа новых случаев коронавируса

11:10 26.06.2020
964
© РИА Новости / Алексей МайшевМосква
Москва
© РИА Новости / Алексей Майшев
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Новых случаев COVID-19 за сутки в Москве в два раза меньше, чем две недели назад, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В столице подтверждено 813 новых случаев коронавируса. Это в два раза меньше, чем две недели назад, когда было зафиксировано 1714 случаев. 40,1% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,8% – от 46 до 65 лет, 12,6% - от 66 до 79 лет, еще 6% – старше 80 лет. Также 7,5% среди заболевших – дети", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
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