В Москве отметили снижение числа новых случаев коронавируса

"В столице подтверждено 813 новых случаев коронавируса. Это в два раза меньше, чем две недели назад, когда было зафиксировано 1714 случаев. 40,1% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,8% – от 46 до 65 лет, 12,6% - от 66 до 79 лет, еще 6% – старше 80 лет. Также 7,5% среди заболевших – дети", - говорится в сообщении.