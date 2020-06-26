https://ria.ru/20200626/1573502377.html
Фальков анонсировал распределение дополнительных бюджетных мест в вузах
На следующей неделе будут окончательно распределены между вузами дополнительные бюджетные места, заявил глава министерства науки и высшего образования РФ... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T11:08
2020-06-26T11:08
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валерий фальков
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навигатор абитуриента, валерий фальков, образование - общество
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости.
На следующей неделе будут окончательно распределены между вузами дополнительные бюджетные места, заявил глава министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
.
"В соответствии с решением президента страны, вы знаете, что выделили дополнительные бюджетные места, буквально на следующей неделе окончательно будут распределены между вузами 14,5 тысячи бюджетных мест и абсолютное большинство из них будет передано в региональные вузы, регионам", - сказал Фальков в ходе онлайн-конференции.
По мнению министра, "в этом году абитуриентам не позавидуешь, сколько им пришлось натерпеться", "надо честно сказать, такое количество переживаний, наверное, абитуриенты ни в одном другом году не испытывали". В то же время, добавил он, "абитуриенты 2020 года будут более закаленными, более готовыми действовать в условиях неопределенности".
"Что касается возможностей, то у них (абитуриентов 2020 - ред.) их будет больше, потому что количество бюджетных мест в вузах в 2020 году еще до пандемии было определено больше, чем в 2019 году", - пояснил Фальков.
Министр отметил стабильный спрос на высшее образование, что, по его словам, не может не радовать.