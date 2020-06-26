Зеленский уволил двух замглавы Службы внешней разведки Украины

КИЕВ, 26 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский уволил двух заместителей главы Службы внешней разведки страны, соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.
Ранее Зеленский уволил Валерия Евдокимова с должности главы Службы внешней разведки и назначил ее председателем экс-замглавы администрации президента Валерия Кондратюка.
"Уволить Трегубенко Сергея Семеновича с должности заместителя главы Службы внешней разведки Украины", - говорится в указе.
Также президент уволил Екатерину Слядневу с должности заместителя главы Службы внешней разведки Украины.
Кондратюк имеет звание генерал-лейтенанта. В 2014-2015 годах возглавлял департамент контрразведки СБ Украины. В 2015 был назначен начальником главного управления разведки министерства обороны Украины. В 2016-2019 годах был замглавы администрации бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко.