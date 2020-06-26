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Зеленский уволил двух замглавы Службы внешней разведки Украины
Президент Украины Владимир Зеленский уволил двух заместителей главы Службы внешней разведки страны, соответствующие указы опубликованы на сайте главы... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T11:05
ситуация на украине
петр порошенко
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владимир зеленский
украина
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353
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ситуация на украине, петр порошенко, министерство обороны украины, владимир зеленский, украина, в мире

Зеленский уволил двух замглавы Службы внешней разведки Украины

11:05 26.06.2020
1694
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины / Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины /
Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 26 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский уволил двух заместителей главы Службы внешней разведки страны, соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.
Ранее Зеленский уволил Валерия Евдокимова с должности главы Службы внешней разведки и назначил ее председателем экс-замглавы администрации президента Валерия Кондратюка.
"Уволить Трегубенко Сергея Семеновича с должности заместителя главы Службы внешней разведки Украины", - говорится в указе.
Также президент уволил Екатерину Слядневу с должности заместителя главы Службы внешней разведки Украины.
Кондратюк имеет звание генерал-лейтенанта. В 2014-2015 годах возглавлял департамент контрразведки СБ Украины. В 2015 был назначен начальником главного управления разведки министерства обороны Украины. В 2016-2019 годах был замглавы администрации бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко.
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