Ведущие ученые проведут конференцию о цивилизационном развитии России

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Институт философии Российской академии наук (РАН) проведет в пятницу в дистанционном формате с участием ведущих российских ученых научную конференцию, посвященную теме "Цивилизационное развитие современной России: философский ракурс".

"Цель конференции - уяснение ценностных и смысловых оснований современного развития российской цивилизации, нашедших выражение в ее языке и культуре, философском мышлении и исторической памяти, религиозных верованиях и духовных идеалах", - сообщили в оргкомитете.

В рамках форума планируется обсудить пять основных тем: "Цивилизационный проект России (философско-методологические аспекты)", "Русская философия как тезаурус (собрание - ред.) смыслов российской цивилизации", "Историческая память России: модели прошлого и образ будущего", "Русский язык и культура как факторы единства многонационального народа России" и "Религиозные традиции Евразии: многообразие в единстве".

По словам замдиректора по научной работе Института философии РАН Анатолия Черняева, конференция задумана также "как отклик на те события, которые сейчас происходят в стране и обществе, - на те дискуссии, которые развернулись вокруг многочисленных поправок в Конституцию".

"Многие из этих поправок имеют уже не просто нормативно-юридический, но и мировоззренческий, принципиальный, даже, как некоторые говорят, идеологический характер, - и это уже имеет прямое отношение к тому, чем мы занимаемся, что мы исследуем. Это философские, общественные, гуманитарные проблемы. И мы решили откликнуться и провести какое-то их научное осмысление", - сказал Черняев РИА Новости, говоря об идее онлайн-форума.

Он отметил, что "вокруг тех поправок, в которых идет речь о значении памяти предков, наследия, традиций, веры в Бога, о русском языке и государствообразующем народе, - выстраиваются некие новые базовые ценности, некий ценностный консенсус".

По словам Черняева, в конференции примут участие авторитетные ученые, академики, члены-корреспонденты РАН, профессора ведущих университетов из самых разных регионов страны, а также общественные деятели и политики. В частности, с приветственным словом выступит руководитель фракции "Справедливой России" в Госдуме Сергей Миронов. Замглавы синодального миссионерского отдела РПЦ игумен Серапион (Митько) представит доклад "Теология в России: проблемы цивилизационного выбора".