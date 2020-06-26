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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200626/1573501991.html
Ведущие ученые проведут конференцию о цивилизационном развитии России
Институт философии Российской академии наук (РАН) проведет в пятницу в дистанционном формате с участием ведущих российских ученых научную конференцию,... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T11:03
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
российская академия наук
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новости - религия и мировоззрение, российская академия наук

Ведущие ученые проведут конференцию о цивилизационном развитии России

10:00 26.06.2020 (обновлено: 11:03 26.06.2020)
60
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкдание президиума Российской Академии наук в Москве
дание президиума Российской Академии наук в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Институт философии Российской академии наук (РАН) проведет в пятницу в дистанционном формате с участием ведущих российских ученых научную конференцию, посвященную теме "Цивилизационное развитие современной России: философский ракурс".
"Цель конференции - уяснение ценностных и смысловых оснований современного развития российской цивилизации, нашедших выражение в ее языке и культуре, философском мышлении и исторической памяти, религиозных верованиях и духовных идеалах", - сообщили в оргкомитете.
В рамках форума планируется обсудить пять основных тем: "Цивилизационный проект России (философско-методологические аспекты)", "Русская философия как тезаурус (собрание - ред.) смыслов российской цивилизации", "Историческая память России: модели прошлого и образ будущего", "Русский язык и культура как факторы единства многонационального народа России" и "Религиозные традиции Евразии: многообразие в единстве".
По словам замдиректора по научной работе Института философии РАН Анатолия Черняева, конференция задумана также "как отклик на те события, которые сейчас происходят в стране и обществе, - на те дискуссии, которые развернулись вокруг многочисленных поправок в Конституцию".
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"Многие из этих поправок имеют уже не просто нормативно-юридический, но и мировоззренческий, принципиальный, даже, как некоторые говорят, идеологический характер, - и это уже имеет прямое отношение к тому, чем мы занимаемся, что мы исследуем. Это философские, общественные, гуманитарные проблемы. И мы решили откликнуться и провести какое-то их научное осмысление", - сказал Черняев РИА Новости, говоря об идее онлайн-форума.
Он отметил, что "вокруг тех поправок, в которых идет речь о значении памяти предков, наследия, традиций, веры в Бога, о русском языке и государствообразующем народе, - выстраиваются некие новые базовые ценности, некий ценностный консенсус".
По словам Черняева, в конференции примут участие авторитетные ученые, академики, члены-корреспонденты РАН, профессора ведущих университетов из самых разных регионов страны, а также общественные деятели и политики. В частности, с приветственным словом выступит руководитель фракции "Справедливой России" в Госдуме Сергей Миронов. Замглавы синодального миссионерского отдела РПЦ игумен Серапион (Митько) представит доклад "Теология в России: проблемы цивилизационного выбора".
Патриарх Кирилл принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ
Вчера, 14:58Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл проголосовал по поправкам в Конституцию
"Самобытная русская философия выросла, как известно, из православия, из интерпретаций святых отцов и православной духовной традиции, то же самое касается и русской культуры, поэтому религиозная тематика, я думаю, будет присутствовать в большинстве докладов", - добавил представитель РАН.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРоссийская академия наук
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