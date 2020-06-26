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В Нагорном Карабахе число выявленных случаев коронавируса достигло 114
Коронавирус выявлен еще у одного жителя непризнанной Нагорно-Карабахской республики, общее число подтвержденных случаев COVID-19 выросло до 114, сообщили в... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T11:01
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353
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воз, франция, сша, азербайджан, в мире

В Нагорном Карабахе число выявленных случаев коронавируса достигло 114

10:58 26.06.2020 (обновлено: 11:01 26.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тестирование на коронавирус. Архивное фото
ЕРЕВАН, 26 июн - РИА Новости. Коронавирус выявлен еще у одного жителя непризнанной Нагорно-Карабахской республики, общее число подтвержденных случаев COVID-19 выросло до 114, сообщили в пятницу в информационном штабе, созданном в условиях объявленной в Карабахе чрезвычайной ситуации.
Власти непризнанной республики сообщали, что по состоянию на 25 июня в Карабахе выявили 113 заболевших с COVID-19.

"В целом в Арцахе (самоназвание Карабаха - ред.) коронавирус выявлен у 114 граждан. Вылечились 77 пациентов", - говорится в сообщении на странице штаба в Facebook. Отмечается, что изолированы 68 жителей, проведены 1828 тестов.

Ранее власти Карабаха продлили введенный с 12 апреля режим чрезвычайной ситуации до 11 июля.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,2 миллиона случаев заражения, свыше 479 тысяч человек скончались.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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