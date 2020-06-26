В Нагорном Карабахе число выявленных случаев коронавируса достигло 114

ЕРЕВАН, 26 июн - РИА Новости. Коронавирус выявлен еще у одного жителя непризнанной Нагорно-Карабахской республики, общее число подтвержденных случаев COVID-19 выросло до 114, сообщили в пятницу в информационном штабе, созданном в условиях объявленной в Карабахе чрезвычайной ситуации.