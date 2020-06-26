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https://ria.ru/20200626/1573501291.html
В посольстве рассказали о вывозном рейсе из Казахстана в Россию
Еще 55 россиян вернулись на Родину из Казахстана вывозным рейсом авиакомпании SCAT, сообщило посольство РФ в Нур-Султане. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T10:52
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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В посольстве рассказали о вывозном рейсе из Казахстана в Россию

10:52 26.06.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе . Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Еще 55 россиян вернулись на Родину из Казахстана вывозным рейсом авиакомпании SCAT, сообщило посольство РФ в Нур-Султане.
"Сотрудники посольства России в Казахстане оказали содействие в возвращении на Родину 55 российских граждан. Они вылетели из Казахстана 26 июня рейсом казахстанской авиакомпании SCAT по маршруту Нур-Султан – Москва", - сообщило посольство на своей странице в Facebook.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались. В связи с коронавирусом многие страны ввели карантин и ограничения на передвижения граждан и въезд иностранцев.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Пассажирский самолет в небе
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