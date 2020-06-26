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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200626/1573501154.html
В России за сутки 8988 человек излечились от коронавируса
Еще 8 988 человек выписаны в РФ за минувшие сутки после лечения от COVID-19, всего выздоровели 384 152, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T10:49
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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В России за сутки 8988 человек излечились от коронавируса

10:49 26.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врач скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Еще 8 988 человек выписаны в РФ за минувшие сутки после лечения от COVID-19, всего выздоровели 384 152, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 8 988 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России – 384 152", - говорится в сообщении.
В частности, 1997 человек выписаны в Москве, 1489 человек - в Подмосковье, 395 - в Петербурге.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургОбщество
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