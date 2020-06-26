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Распространение нового коронавируса
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В России за сутки умерли 176 пациентов с коронавирусом
В России за сутки умерли 176 пациентов с COVID-19, за все время скончался 8781 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T10:47
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

В России за сутки умерли 176 пациентов с коронавирусом

10:46 26.06.2020 (обновлено: 10:47 26.06.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедики карантинного центра в Коммунарке
Медики карантинного центра в Коммунарке
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Медики карантинного центра в Коммунарке. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В России за сутки умерли 176 пациентов с COVID-19, за все время скончался 8781 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждено 176 летальных случаев... За весь период по России умер 8781 человек", - говорится в сообщении.
Уточняется, что 47 человек умерли в Санкт-Петербурге, 25 - в Москве, в Челябинской области - 18, в Подмосковье - 14.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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