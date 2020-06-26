https://ria.ru/20200626/1573500060.html
В список системообразующих предприятий добавили десять компаний
Минкомсвязь РФ добавила в перечень системообразующих организаций в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 компаний, включая "Почту Крыма" и ФГУП... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T10:36
2020-06-26T10:36
россия
максим решетников
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минкомсвязь россии)
экономика
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РИА Новости
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россия, максим решетников, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минкомсвязь россии), экономика
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Минкомсвязь РФ добавила в перечень системообразующих организаций в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 компаний, включая "Почту Крыма" и ФГУП "Главный центр специальной связи", говорится в сообщении министерства.
Кроме того, в перечень добавлены ООО "Компания "Тензор", АО "РТСофт", АО "Нанософт", ООО "БСС", АО "Марка", ФГУП "Центральный научно-исследовательский институт связи" (ЦНИИС), ФГУП "Российские сети вещания и оповещения
" (РСВО) и ФГУП "Научно-исследовательский институт радио" (НИИР).
Как отмечается в сообщении, решение о включении этих организаций в список системообразующих было принято по итогам заседания правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики по предложению Минкомсвязи РФ.
В целом список содержит сейчас 101 организацию с сфере информационно-коммуникационных технологий.
"Минкомсвязь России актуализирует перечень по результатам оценки соответствия установленным отраслевым показателям и критериям отнесения организаций к системообразующим. Решение о включении в список принимает правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики на основании предложений Минкомсвязи России", - отмечается в сообщении.
В рамках мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса и смягчение экономических последствий от введения ограничений, власти РФ предложили для системообразующих компаний льготное кредитование на пополнение оборотных средств. Вместе с тем, как отмечал министр экономического развития Максим Решетников
, попадание в перечень системообразующих не означает автоматического доступа к бюджетным деньгам. Власти РФ будут точечно оказывать поддержку компаниям из списка системообразующих, когда иные способы нормализации ситуации исчерпаны.