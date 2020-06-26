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Продюсер Малобродский пришел на приговор с вещами
Фигурант дела "Седьмой студии" продюсер Алексей Малоброский пришел на приговор в Мещанский суд Москвы с вещами, но надеется на оправдание, передает... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T10:34
алексей малобродский
седьмая студия
кирилл серебренников
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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алексей малобродский, седьмая студия, кирилл серебренников, москва, происшествия

Продюсер Малобродский пришел на приговор с вещами

10:34 26.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский перед зданием Мещанского суда Москвы
Бывший директор Гоголь-центра Алексей Малобродский перед зданием Мещанского суда Москвы
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Фигурант дела "Седьмой студии" продюсер Алексей Малоброский пришел на приговор в Мещанский суд Москвы с вещами, но надеется на оправдание, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обвиняемый с сумкой за плечами сразу после выхода из такси был окружен журналистами - в беседе с ними он сообщил, что надеется на оправдательный приговор: "Не верю, но надеюсь". Уделив прессе пару минут, он направился в здание суда.
Заседание запланировано на 11 утра. Режиссеру Кириллу Серебренникову, продюсеру Алексею Малобродскому и другим фигурантам грозят реальные сроки по уголовному делу о хищении почти 129 миллионов рублей, выделенных на проект современного искусства "Платформа". Виновными подсудимые себя не признают.
Люди у здания Мещанского суда в Москве, где будет оглашен приговор по делу Седьмой студии
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Алексей МалобродскийСедьмая студияКирилл СеребренниковМоскваПроисшествия
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