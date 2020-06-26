Макиева: моногородам на восстановление нужно шесть миллиардов рублей

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости, Дарья Ураева. На антикризисные меры восстановления в моногородах после пандемии На антикризисные меры восстановления в моногородах после пандемии коронавируса потребуется еще порядка 6 миллиардов рублей, заявила в интервью РИА Новости зампредседателя ВЭБ РФ, генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева

Как сообщала ранее Макиева, фонд направит порядка 2,5 миллиарда рублей в моногорода на снижение первоочередного ущерба от коронавирусной инфекции.

Глава фонда уточнила, что уже отобрано несколько антикризисных проектов на сумму свыше 700 миллионов рублей, все они проходят экспертизу в фонде. Кроме того, в Минэкономразвития направлены дополнительные предложения с запросами моногородов по использованию этого ресурса.

При этом, отметила она, есть понимание, что этих средств недостаточно.

"Я считаю, что в связи с пандемией необходимо увеличивать ресурс, потому что моногородам нужна максимальная поддержка в этот сложный период", - сказал Макиева.

"По нашим расчетам, нужно еще порядка 6 миллиардов рублей", - уточнила она.

По словам главы фонда, моногорода всегда были "чувствительными" к различным экономическим изменениям, несмотря на это они одними из первых перепрофилировали свои производства на выпуск средств индивидуальной защиты.