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Макиева: моногородам на восстановление нужно шесть миллиардов рублей
На антикризисные меры восстановления в моногородах после пандемии коронавируса потребуется еще порядка 6 миллиардов рублей, заявила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T12:36
ирина макиева
экономика
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ирина макиева, экономика

Макиева: моногородам на восстановление нужно шесть миллиардов рублей

10:30 26.06.2020 (обновлено: 12:36 26.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Внешэкономбанка Ирина Макиева
Заместитель председателя Внешэкономбанка Ирина Макиева
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Заместитель председателя Внешэкономбанка Ирина Макиева . Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости, Дарья Ураева. На антикризисные меры восстановления в моногородах после пандемии коронавируса потребуется еще порядка 6 миллиардов рублей, заявила в интервью РИА Новости зампредседателя ВЭБ РФ, генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева.
Как сообщала ранее Макиева, фонд направит порядка 2,5 миллиарда рублей в моногорода на снижение первоочередного ущерба от коронавирусной инфекции.
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Глава фонда уточнила, что уже отобрано несколько антикризисных проектов на сумму свыше 700 миллионов рублей, все они проходят экспертизу в фонде. Кроме того, в Минэкономразвития направлены дополнительные предложения с запросами моногородов по использованию этого ресурса.
При этом, отметила она, есть понимание, что этих средств недостаточно.
"Я считаю, что в связи с пандемией необходимо увеличивать ресурс, потому что моногородам нужна максимальная поддержка в этот сложный период", - сказал Макиева.
"По нашим расчетам, нужно еще порядка 6 миллиардов рублей", - уточнила она.
По словам главы фонда, моногорода всегда были "чувствительными" к различным экономическим изменениям, несмотря на это они одними из первых перепрофилировали свои производства на выпуск средств индивидуальной защиты.
"Пандемия коронавируса показала, что они оказались зачастую устойчивее, чем некоторые крупные города - острой ситуации с коронавирусной инфекцией там нет. Я считаю, в первую очередь это заслуга управленческих команд, которые работают слаженно, эффективно и на опережение", - отметила Макиева.
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