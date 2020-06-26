Ирина Макиева: сокращать перечень моногородов сейчас не время

Российские моногорода пережили ситуацию с коронавирусом достойно, градообразующие предприятия старались максимально сохранить рабочие места, тем не менее сокращать список монопрофильных территорий, пересмотр которого запланирован на осень, сейчас не время, считает зампредседателя ВЭБ РФ, генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева . В интервью РИА Новости Макиева рассказала, как градообразующие предприятия держали удар и сколько дополнительных средств потребуется фонду, чтобы помочь своим подопечным городам после пандемии, а также о новой программе развития моногородов и о сложившейся ситуации в иркутском Тулуне. Беседовала Дарья Ураева.

— Ирина Владимировна, как на сегодняшний день вы оцениваете состояние экономики моногородов на фоне вынужденных ограничений из-за пандемии новой коронавирусной инфекции? Можно ли уже оценить потери бизнеса и какие меры поддержки задействованы?

— Моногорода всегда были и остаются территориями, чувствительными к различным экономическим изменениям. Но пандемия коронавируса показала, что они оказались зачастую устойчивее, чем некоторые крупные города, — острой ситуации с коронавирусной инфекцией там нет. Я считаю, в первую очередь это заслуга управленческих команд, которые работают слаженно, эффективно и на опережение. Моногорода одними из первых перепрофилировали свои производства на выпуск средств индивидуальной защиты, обменивались практиками по борьбе с инфекцией. Этот сложный период они прошли очень достойно, и мы ими гордимся. Но расслабляться пока рано. Мы постоянно держим руку на пульсе, взаимодействуем с министерством экономического развития РФ, чтобы все важные для городов меры поддержки, которые они нам озвучивают на онлайн-совещаниях, были услышаны и в перспективе вошли в национальный план восстановления экономики после пандемии. Впереди нас ждет большая работа.

Совместно с Минэкомразвития мы проводим еженедельный мониторинг состояния экономики в моногородах. Что я могу сказать по его итогам? Полной остановки градообразующих предприятий из-за пандемии не произошло, работа продолжается с учетом соблюдения всех санитарных норм. Что касается малого и среднего предпринимательства, из-за коронавируса приостановили свою деятельность порядка 25 тысяч субъектов МСП. При этом каждый четвертый к середине июня начал восстанавливаться. Эта цифра растет по мере снятия ограничительных мер.

Если говорить непосредственно о поддержке нашего фонда, у нас есть незаконтрактованные средства, то есть средства, на которые не взяты обязательства по выплатам заемщикам, это порядка 2,2 – 2,5 миллиарда рублей. В первую очередь мы намерены вложить эти деньги в восстановление моногородов после пандемии, в антикризисные проекты. Уже отобрано несколько таких проектов на сумму свыше 700 миллионов рублей, все они проходят экспертизу в фонде. Дополнительно мы направили наши предложения по использованию этого ресурса в Минэкономразвития. Это то, на что идет запрос из самих моногородов: нужны машины скорой помощи, спецтехника для дезобработки улиц, передвижные медицинские комплексы. При этом мы понимаем, что на всех этой суммы не хватит, поэтому было бы правильным выделить фонду дополнительный ресурс.

— О какой сумме идет речь?

— По нашим расчетам, нужно еще порядка 6 миллиардов рублей.

— В марте глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что в стране будет проводиться еженедельный мониторинг рынка труда на фоне ситуации с коронавирусом. Как сказал премьер-министр, моногорода особенно уязвимы в этой сфере. Как вы оцениваете ситуацию на рынке труда монопрофильных территорий на сегодняшний день?

— Да, действительно, по поручению правительства проводится еженедельный мониторинг занятости. Если говорить в целом, то рынок труда в моногородах чувствует себя относительно стабильно, резкого провала не произошло. Мы видим, что градообразующие предприятия максимально старались сохранить рабочие места. Текущий уровень безработицы в моногородах составляет 1,8%, на май 2019 – 1,2%.

— Если говорить адресно, вы можете назвать моногорода, которые справились с пандемией лучше остальных, а каким городам потребуется дополнительная поддержка?

— Могу сказать, какими городами мы гордимся. Это Новокузнецк и Магнитогорск, у них, согласно рейтингу восстановления городов после пандемии коронавируса 2ГИС, индекс восстановления был 95%. Также хочу отметить Тольятти с индексом восстановления 91%. Мы понимаем, что такие города все свои силы и знания бросили на то, чтобы восстановить экономику. При этом у нас есть города, куда коронавирус не проник или его туда не пустили, – это Мариинск (Кемеровская область), Онега (Архангельская область), Светлогорье (Приморский край). Также до последнего держался моногород Саянск Иркутской области.

— Прошел год после наводнения в Иркутской области. Тогда, летом 2019 года, больше остальных территорий пострадал моногород Тулун. Весной 2020 года, еще не восстановившись от паводка, город столкнулся с пандемией коронавируса. Как сегодня вы оцениваете состояние экономики города? Какие адресные меры поддержки фонд реализовал в Тулуне?

— Тулун для нас особая территория, это город, который очень сильно пострадал. Все проекты из Тулуна фонд держит на особом контроле, в особой зоне внимания. Я лично была там, неоднократно встречалась с предпринимателями. Мы полагали, что будет очень много заявок и готовы были финансировать все проекты, которые поступят. Что мы имеем на сегодняшний день по факту? У нас сейчас заключено два соглашения по беспроцентным займам на сумму 25 миллионов рублей. К большому сожалению, большинство предпринимателей думали, что это будет раздача ресурса невозвратного, как знаете, субсидии от государства, на которые они смогут открыть свои новые бизнесы или восстановить старые. Но так как у нас невозвратного ресурса для бизнеса нет, это совершенно другая история.

— Может быть, имеет место недоинформированность предпринимателей?

— Вы знаете, я тоже думала, может быть, мы плохо объясняем или, может быть, не той аудитории рассказываем. Но так как я сама неоднократно была в Тулуне, мы собирали целый зал предпринимателей, я лично отвечала на все вопросы. Я точно уверена, что это не недоинформированность, а именно ожидание невозвратного ресурса. Мы заключили два соглашения по двум проектам на выдачу беспроцентного займа – шиномонтаж и переработка дикорастущего сырья. Кроме того, фонд выступил с инициативой, и корпорация МСП ее поддержала, по выдаче стопроцентной гарантии на займы предпринимателям из моногородов с режимом ЧС. В марте для бизнеса из Тулуна появился специальный продукт – займ на оборотный капитал от 5 до 50 миллионов рублей под 0% годовых. Заявки на такой продукт принимаются в течение срока действия режима чрезвычайной ситуации и в течение шести месяцев после его снятия. То есть, по сути, мы с Тулуном все отработали, но вот по факту сейчас констатируем только две заявки. Мы готовы работать с каждым предпринимателем индивидуально, но не все предприниматели готовы возвращать ресурс.

Сейчас у нас в работе десять инвестпроектов из Тулуна. Один из них по новому направлению – поддержка индивидуальных предпринимателей. Это займ на создание в Тулуне коворкинг-центра. Это будет первый проект, поддержанный фондом по данному направлению.

Если говорить про ситуацию с пандемией, я не скажу, что Тулун как-то особенно пострадал в этом плане. Конечно, как и везде, пострадала сфера услуг. На сегодняшний день в Тулуне коронавирус выявлен у девяти человек, мы считаем, что ситуация достаточно спокойная.

— Президент РФ Владимир Путин в начале июня поручил правительству проработать возможность распространения мер поддержки системообразующих организаций на градообразующие предприятия моногородов. Как, на ваш взгляд, эта мера поможет таким территориям?

— Мы также были в числе инициаторов распространения этих мер поддержки на градообразующие предприятия. Надо отметить, что срок поручения президента до 1 июля, только тогда мы узнаем, все ли министерства согласны с нами. Мы с большой тревогой и большой надеждой ждем решения правительства по этому вопросу. Также мы ждем позиции Минэкономразвития, так как моногорода закреплены за этим федеральным органом исполнительной власти. Конечно, вес будет иметь и позиция министерства финансов, которое должно определить, сколько дополнительных ресурсов потребуется, чтобы поддержать градообразующие предприятия. Мы двумя руками за такую инициативу. Моногорода и градообразующие предприятия этого ждут. Если правительство примет положительное решение, предприятия вздохнут, они смогут пользоваться всеми мерами поддержки, которые были изначально как эксклюзивные и были направлены только на поддержку системообразующих предприятий. Такие меры поддержки дадут толчок для градообразующих предприятий, чтобы восстановить и нарастить свою экономику после пандемии. Мы, конечно, этого очень хотим.

— Президент также поручил федеральному правительству проработать возможность продления срока действия льгот по страховым взносам для резидентов территорий опережающего развития (ТОР) на больший срок, чем первые три года, как сейчас предусмотрено. Как такая мера поддержки поддержит моногорода, где на сегодняшний день действуют 87 ТОР?

— Сегодня страховые взносы для резидентов ТОР составляют порядка 7%. Сейчас такая льгота действует только для тех предпринимателей, которые получили статус резидента в первые три года работы ТОР. Есть территории опережающего развития, которые получили этот статус как раз три года назад, они этой льготы лишаются, и новые резиденты туда идти не хотят. В результате затормозилось их развитие. Поэтому, конечно, мы хотим увеличить привлекательность таких территорий для бизнеса, ведь у нас первыми статус ТОР получили наиболее сложные города и сейчас там льготный период по страховым взносам уже закончился.

— Если говорить о ТОР в моногородах в целом, как обстоят дела с привлечением резидентов и инвестиций? Вы сообщали, что в 2019 году только за счет инструментов фонда в монопрофильные населенные пункты было привлечено свыше 34 миллиардов рублей. Какие прогнозы уже можно дать на 2020 год?

— Конечно, в каждом городе обстановка складывается по-разному. Но могу сказать, что в 87 ТОРов за все время их работы привлечено более 650 резидентов. Представляете, 650 предпринимателей открыли новый бизнес на сложных территориях. Мы считаем, что это прекрасно. У нас есть лидеры по количеству резидентов, например, в Тольятти 75 резидентов, в Набережных Челнах – 40. Есть и небольшие моногорода, которые активно поработали, например, в Кумертау (Башкортостан) 25 резидентов, в Каспийске (Дагестан) – 24, в Губкине (Белгородская область) – 20. Всего резиденты создали порядка 30 тысяч рабочих мест, привлекли более 70 миллиардов инвестиций. Вы можете себе представить? Семьдесят миллиардов получили наши моногорода в виде инвестиций. Несомненно, коронавирус повлияет на эти цифры в текущем году. С января по июнь 2020 года число резидентов выросло на 22%. При этом во втором полугодии из-за пандемии мы, конечно, не ждем бурного роста. Так вот, если правительство примет решение продлить льготный период для резидентов ТОР, я думаю, это было бы новой взрывной волной прихода новых инвесторов.

— В 2018 году было принято решение остановить реализацию программы развития моногородов, принятую до 2025 года, чтобы обновить ее и сделать более эффективной. Позднее стало известно, что меры поддержки моногородов войдут в раздел большой госпрограммы по инновационной экономике, заказчиком и исполнителем которой является Минэкономразвития РФ. В декабре прошлого года вы сказали, что программа может быть утверждена уже в начале 2020 года. Какой статус сейчас?

— Могу точно сказать, есть программа или нет, – мы работу не останавливаем. Я знаю, что этот проект подпрограммы Минэкономразвития внесен в федеральные органы исполнительной власти и проходит процедуру согласования. Какой статус у него на сегодняшний день, какие есть замечания или предложения, мы не знаем. Совещаний на эту тему не было. Но для бизнеса, если есть ресурс, мы реализуем меры поддержки и без программного документа.

— В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Фонд поддержки моногородов будет получать по 5,5 миллиарда рублей в течение ближайших трех лет. Будет ли увеличено финансирование на фоне COVID-19?

— Я могу сказать, сколько средств выделено фонду на этот год – 4,2 миллиарда рублей. На следующий год – 4,7 миллиарда рублей. Но я считаю, что в связи с пандемией необходимо увеличивать ресурс, потому что моногородам нужна максимальная поддержка в этот сложный период. Я уже озвучивала эту сумму – это порядка 6 миллиардов рублей.

— В апреле в Агентстве стратегических инициатив (АСИ) предложили приравнять условия функционирования территорий опережающего развития в моногородах к режиму работы ТОР Дальнего Востока. Как вы оцениваете такую инициативу?

— Это замечательная инициатива, это сняло бы все проблемы. Для ТОР на Дальнем Востоке действуют беспрецедентные меры поддержки. Мы полностью поддерживаем эту инициативу. Мы тоже вносили соответствующие предложения в Минэкономразвития, неоднократно обсуждали это на площадке Государственной думы. Обсуждали подробно все пожелания моногородов. И, кстати, депутатский корпус нас поддержит.

— В конце прошлого года вы сообщали, что уже около 30 моногородов стали экономически устойчивыми. Какие изменения в этом перечне вы фиксируете спустя полгода?

— Мы каждый год проводим рейтинг моногородов и каждый год выбираем лучшую десятку. Причем города очень трепетно к этому относятся. У нас по-прежнему, как и предыдущие три года, устойчиво держатся в лидерах топ-30 городов. Среди них несколько городов стали менторами и взяли под опеку другие моногорода, чтобы подтянуть их по разным направлениям. В июле мы планируем объявить новую десятку моногородов-менторов, сейчас у нас идут последние расчеты. Возможно, в их числе окажутся города, которые становятся лучшими из года в год, но будут и новички. По итогам рейтинга мы можем сказать, насколько расширился наш список экономически устойчивых территорий.

— Вы также сообщали, что осенью 2020 года запланирован пересмотр списка моногородов и эта работа уже запущена Минэкономразвития РФ. Как вы считаете, учитывая ситуацию с коронавирусом, можно ли сокращать этот перечень?

— Действительно, это полностью компетенция министерства экономического развития. Моя позиция — если и возвращаться к этому вопросу, то не сейчас. Сейчас явно не время. Это нужно делать после того, как ситуация в стране стабилизируется и мы победим инфекцию.

— Еще летом 2019 года вы рассказывали, что Фонд развития моногородов разработал проект "Улица Никольская", в рамках которого будут созданы пешеходные торговые улицы в моногородах по аналогии. Позднее проект получил название "Место притяжения". Планировалось, что на этой улице смогут выставлять свою продукцию местные производители и ремесленники. В каких моногородах удалось воплотить в жизнь эту идею?

— Действительно, мы запустили этот проект на питерском форуме в прошлом году. В течение года помогали городам в его реализации. У нас 22 города получили финансовую поддержку по итогам конкурса Минстроя по малым городам и историческим поселениям на реализацию своих проектов — своих мест притяжения. Почти 1,5 миллиарда рублей пойдет на проекты развития городской среды в моногородах. Здесь фонд тесно взаимодействует с городами по оформлению заявок на конкурс.

Мы запустили поддержку в виде софинансирования строительства и реконструкции социальной инфраструктуры в моногородах. Это библиотеки, коворкинги, творческие и ремесленные мастерские. Я уверена, что с помощью нашего ресурса по поддержке этих объектов социальной инфраструктуры мы сможем создать новые места притяжения или помочь в развитии уже имеющихся таких территорий.

Мы в этом году провели сбор данных по созданным в моногородах местам притяжения — это порядка 290 таких территорий более чем в 260 моногородах. То есть, вы представляете, у нас всего 321 город и в 260 городах уже созданы такие площадки, мы вместе с городами идем в эти проекты и вместе помогаем развивать их: где-то информационно, где-то консультируем, а где-то готовы вкладывать ресурсы как возвратные, так и невозвратные.

— Ирина Владимировна, не могу не обратить внимания на ваши социальные сети. Вы сами их ведете? Где вы находите время? Как успеваете так оперативно все освещать, в том числе в поездках?