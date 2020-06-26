В Москве собралась толпа у суда перед оглашением приговора Серебренникову

Люди у здания Мещанского суда в Москве, где будет оглашен приговор по делу "Седьмой студии"

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. У Мещанского суда У Мещанского суда Москвы , где в пятницу должны огласить приговор режиссеру Кириллу Серебренникову , собралась толпа, полиция выставила ограждения, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Территорию очертили металлическими ограждениями, документы полиция и приставы проверяют еще до входа в суд. На парковке у инстанции расположилось несколько служебных микроавтобусов.

Полицейский через мегафон предупреждает многочисленную публику - сторонников Серебренникова и журналистов, чтобы те не стояли слишком близко друг к другу (требование "социальной дистанции").