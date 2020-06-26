https://ria.ru/20200626/1573498693.html
Казахстан расширил перечень стран, с которыми возобновит авиасообщение
Казахстан расширил перечень стран, с которыми будет возобновлено авиасообщение, приостановленное из-за коронавируса, заявил в пятницу главный санитарный врач на РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T10:18
2020-06-26T10:18
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, новости - туризм, казахстан, в мире
НУР-СУЛТАН, 26 июн - РИА Новости. Казахстан
расширил перечень стран, с которыми будет возобновлено авиасообщение, приостановленное из-за коронавируса, заявил в пятницу главный санитарный врач на транспорте министерства здравоохранения Садвакас Байгабулов.
"Расширен перечень стран первой и второй категории, с которыми Казахстан возобновляет регулярные международные авиарейсы. К странам первой категории дополнительно отнесены Венгрия, Индия, Германия, Чехия, Малайзия. Для пассажиров, прибывающих из стран первой категории, ограничений нет. Следует отметить, что ранее в первую категорию были включены КНР, Южная Корея, Япония, Грузия и Тайланд", - сообщил Байгабулов на пресс-конференции.
Он отметил, что ко второй категории отнесены дополнительно Египет, Украина, Польша, Узбекистан, Киргизия и Таджикистан, ранее ко второй категории была отнесена только Турция. Пассажиры, прибывающие из этих стран, должны иметь актуальную справку об отсутствии коронавируса (документу должно быть не более пяти дней на момент пересечения госграницы). Если ее нет, то по прилету в Казахстан пассажиры должны в течение 48 часов пройти тест на коронавирус или же находиться 14 дней на домашнем карантине.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.