Казахстан расширил перечень стран, с которыми возобновит авиасообщение

"Расширен перечень стран первой и второй категории, с которыми Казахстан возобновляет регулярные международные авиарейсы. К странам первой категории дополнительно отнесены Венгрия, Индия, Германия, Чехия, Малайзия. Для пассажиров, прибывающих из стран первой категории, ограничений нет. Следует отметить, что ранее в первую категорию были включены КНР, Южная Корея, Япония, Грузия и Тайланд", - сообщил Байгабулов на пресс-конференции.

Он отметил, что ко второй категории отнесены дополнительно Египет, Украина, Польша, Узбекистан, Киргизия и Таджикистан, ранее ко второй категории была отнесена только Турция. Пассажиры, прибывающие из этих стран, должны иметь актуальную справку об отсутствии коронавируса (документу должно быть не более пяти дней на момент пересечения госграницы). Если ее нет, то по прилету в Казахстан пассажиры должны в течение 48 часов пройти тест на коронавирус или же находиться 14 дней на домашнем карантине.