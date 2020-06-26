https://ria.ru/20200626/1573498539.html
В Нур-Султане из-за коронавируса вновь закроют места скопления людей
Места массового скопления людей вновь закроют 27-28 июня в столице Казахстана, общественный транспорт работать не будет, сообщила в пятницу пресс-служба... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T10:14
2020-06-26T10:36
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
казахстан
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, казахстан, в мире
НУР-СУЛТАН, 26 июн - РИА Новости.
Места массового скопления людей вновь закроют 27-28 июня в столице Казахстана
, общественный транспорт работать не будет, сообщила в пятницу пресс-служба администрации Нур-Султана
.
Аналогичные меры в столице Казахстана уже вводили на прошлых выходных из-за ухудшения ситуации по коронавирусу.
"В целях проведения профилактических мер общественный транспорт в выходные дни (27-28 июня) ходить не будет. Будет проведена тщательная дезинфекция автобусов. К прежнему режиму общественный транспорт вернется 29 июня (понедельник). Кроме того, закрыты будут все общественные места: парки, скверы, набережные, пляжи и другие места массового скопления людей", - говорится в сообщении пресс-службы.
В Казахстане подтверждены более 19,7 тысячи случаев коронавируса, более 12,2 тысячи пациентов выздоровели, зарегистрировано 147 летальных случаев. В республике с недавнего времени отдельно считают бессимптомных носителей коронавируса, их в стране более 13,5 тысячи.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 9,2 миллиона случаев заражения, свыше 479 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.