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В Нур-Султане из-за коронавируса вновь закроют места скопления людей
Места массового скопления людей вновь закроют 27-28 июня в столице Казахстана, общественный транспорт работать не будет, сообщила в пятницу пресс-служба... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T10:36
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коронавирус covid-19, казахстан, в мире

В Нур-Султане из-за коронавируса вновь закроют места скопления людей

10:14 26.06.2020 (обновлено: 10:36 26.06.2020)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовНур-Султан
Нур-Султан
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Нур-Султан. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 26 июн - РИА Новости. Места массового скопления людей вновь закроют 27-28 июня в столице Казахстана, общественный транспорт работать не будет, сообщила в пятницу пресс-служба администрации Нур-Султана.
Аналогичные меры в столице Казахстана уже вводили на прошлых выходных из-за ухудшения ситуации по коронавирусу.
"В целях проведения профилактических мер общественный транспорт в выходные дни (27-28 июня) ходить не будет. Будет проведена тщательная дезинфекция автобусов. К прежнему режиму общественный транспорт вернется 29 июня (понедельник). Кроме того, закрыты будут все общественные места: парки, скверы, набережные, пляжи и другие места массового скопления людей", - говорится в сообщении пресс-службы.
В Казахстане подтверждены более 19,7 тысячи случаев коронавируса, более 12,2 тысячи пациентов выздоровели, зарегистрировано 147 летальных случаев. В республике с недавнего времени отдельно считают бессимптомных носителей коронавируса, их в стране более 13,5 тысячи.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,2 миллиона случаев заражения, свыше 479 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КазахстанВ мире
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