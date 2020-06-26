Меры безопасности усилили у суда, который вынесет приговор Серебренникову

Как ожидается, на заседание придут многочисленные журналисты, друзья подсудимых и группа поддержки. Приговор будет оглашаться в самом большом зале суда, однако, поскольку необходимо соблюдать социальную дистанцию, места может хватить не всем - для них будет организована трансляция.

Часть выделенных на "Платформу" денег обналичивалась. Обвинение считает, что эти деньги похищались. Защита утверждает, что все обналиченные деньги тратили на постановки. Чтобы проверить, сколько же было потрачено на мероприятия проекта, проведено три экспертизы, две установили ущерб, вторая указывает, что проект даже сэкономил бюджетные деньги. Все они в материалах дела, на какую из них судья будет опираться при вынесении приговора, станет ясно только во время его оглашения.