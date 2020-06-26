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Меры безопасности усилили у суда, который вынесет приговор Серебренникову
Меры безопасности усилены около Мещанского суда Москвы, который готовится вынести приговор режиссеру Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела "Седьмой... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T14:52
софья апфельбаум
дело кирилла серебренникова
алексей малобродский
юрий итин
седьмая студия
дело "седьмой студии"
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
происшествия
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софья апфельбаум, дело кирилла серебренникова, алексей малобродский, юрий итин, седьмая студия, дело "седьмой студии", министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), происшествия

Меры безопасности усилили у суда, который вынесет приговор Серебренникову

10:07 26.06.2020 (обновлено: 14:52 26.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудники возле здания Мещанского суда в Москве, где будет оглашен приговор по делу "Седьмой студии"
Сотрудники возле здания Мещанского суда в Москве, где будет оглашен приговор по делу Седьмой студии
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Меры безопасности усилены около Мещанского суда Москвы, который готовится вынести приговор режиссеру Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела "Седьмой студии", передает корреспондент РИА Новости.
Территория около суда оцеплена, пропускной режим ужесточен. Дежурят дополнительные наряды полиции и приставов.
Как ожидается, на заседание придут многочисленные журналисты, друзья подсудимых и группа поддержки. Приговор будет оглашаться в самом большом зале суда, однако, поскольку необходимо соблюдать социальную дистанцию, места может хватить не всем - для них будет организована трансляция.
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием в Мещанском суде Москвы
08:00
Дело "Седьмой студии": в чем обвиняют режиссера Кирилла Серебренникова
Ранее прокурор попросил приговорить Серебренникова к шести годам колонии, штрафу в размере 800 тысяч рублей и запрету занимать в учреждениях культуры должности, связанные с административно-хозяйственной и распределительной деятельностью на три года. Продюсеру Алексею Малобродскому гособвинитель попросил назначить пять лет лишения свободы и штраф 300 тысяч, бывшему гендиректору "Седьмой студии" Юрию Итину и экс-чиновнице Минкульта Софье Апфельбаум - по четыре года и по 200 тысяч штрафа. Подсудимые не признают себя виновными.
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием в Мещанском суде Москвы по делу Седьмой студии
23 июня, 12:49
В Кремле не прокомментировали требование прокурора по делу Серебренникова
Часть выделенных на "Платформу" денег обналичивалась. Обвинение считает, что эти деньги похищались. Защита утверждает, что все обналиченные деньги тратили на постановки. Чтобы проверить, сколько же было потрачено на мероприятия проекта, проведено три экспертизы, две установили ущерб, вторая указывает, что проект даже сэкономил бюджетные деньги. Все они в материалах дела, на какую из них судья будет опираться при вынесении приговора, станет ясно только во время его оглашения.
Дело "Седьмой студии" длится уже три года - первые обыски прошли в мае 2017 года. Проект "Платформа" - мультижанровая площадка, в его рамках проводились как спектакли, так и выставки, лекции, мастер-классы.
Оглашение приговора Кириллу Серебренникову
© РИА Новости / Илья Питалев

У здания Мещанского суда в день оглашения приговора по делу "Седьмой студии" собрались сторонники Кирилла Серебренникова и журналисты.

Люди у здания Мещанского суда в Москве, где будет оглашен приговор по делу Седьмой студии
1 из 8

У здания Мещанского суда в день оглашения приговора по делу "Седьмой студии" собрались сторонники Кирилла Серебренникова и журналисты.

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Меры безопасности здесь усилены: территория оцеплена, пропускной режим ужесточен. Дежурят дополнительные наряды полиции и приставов.

Сотрудники полиции возле здания Мещанского суда в Москве, где будет оглашен приговор по делу Седьмой студии
2 из 8

Меры безопасности здесь усилены: территория оцеплена, пропускной режим ужесточен. Дежурят дополнительные наряды полиции и приставов.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Серебренников пришел на оглашение приговора без вещей, которые ему пригодились бы при неблагоприятном исходе процесса.

Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
3 из 8

Серебренников пришел на оглашение приговора без вещей, которые ему пригодились бы при неблагоприятном исходе процесса.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В свою очередь продюсер Алексей Малоброский вещи принес, но надеется на оправдание.

Бывший гендиректор Гоголь-центра Алексей Малобродский перед оглашением приговора режиссеру Кириллу Серебренникову
4 из 8

В свою очередь продюсер Алексей Малоброский вещи принес, но надеется на оправдание.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Суд пришел к выводу, что бывшая чиновница Минкультуры Софья Апфельбаум только проверяла творческие отчеты проекта "Платформа". Ее признали виновной в халатности.

Софья Апфельбаум перед заседанием в Мещанском суде Москвы по делу Седьмой студии
5 из 8

Суд пришел к выводу, что бывшая чиновница Минкультуры Софья Апфельбаум только проверяла творческие отчеты проекта "Платформа". Ее признали виновной в халатности.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Кирилла Серебренникова признали виновным в мошенничестве и назвал руководителем преступной группы, расхитившей государственные деньги — почти 129 миллионов рублей.

Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
6 из 8

Кирилла Серебренникова признали виновным в мошенничестве и назвал руководителем преступной группы, расхитившей государственные деньги — почти 129 миллионов рублей.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

"Серебренников осуществлял общее руководство всех членов группы и принял меры по сокрытию хищений", — заявила судья Олеся Менделеева.

Люди перед зданием Мещанского суда в Москве, где будет оглашается приговор по делу Седьмой студии
7 из 8

"Серебренников осуществлял общее руководство всех членов группы и принял меры по сокрытию хищений", — заявила судья Олеся Менделеева.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Худрук "Гоголь-центра" получил условный срок. "Исправление Серебренникова возможно без реального отбывания наказания", — объявила судья.

Люди перед зданием Мещанского суда в Москве, где будет оглашен приговор по делу Седьмой студии
8 из 8

Худрук "Гоголь-центра" получил условный срок. "Исправление Серебренникова возможно без реального отбывания наказания", — объявила судья.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 8

У здания Мещанского суда в день оглашения приговора по делу "Седьмой студии" собрались сторонники Кирилла Серебренникова и журналисты.

© РИА Новости / Илья Питалев
2 из 8

Меры безопасности здесь усилены: территория оцеплена, пропускной режим ужесточен. Дежурят дополнительные наряды полиции и приставов.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
3 из 8

Серебренников пришел на оглашение приговора без вещей, которые ему пригодились бы при неблагоприятном исходе процесса.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 8

В свою очередь продюсер Алексей Малоброский вещи принес, но надеется на оправдание.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 8

Суд пришел к выводу, что бывшая чиновница Минкультуры Софья Апфельбаум только проверяла творческие отчеты проекта "Платформа". Ее признали виновной в халатности.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 8

Кирилла Серебренникова признали виновным в мошенничестве и назвал руководителем преступной группы, расхитившей государственные деньги — почти 129 миллионов рублей.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 8

"Серебренников осуществлял общее руководство всех членов группы и принял меры по сокрытию хищений", — заявила судья Олеся Менделеева.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
8 из 8

Худрук "Гоголь-центра" получил условный срок. "Исправление Серебренникова возможно без реального отбывания наказания", — объявила судья.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
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Софья АпфельбаумДело Кирилла СеребренниковаАлексей МалобродскийЮрий ИтинСедьмая студияДело "Седьмой студии"Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Происшествия
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