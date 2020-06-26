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Фрегат "Адмирал Григорович" возвращается в Севастополь из дальнего похода
Фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" возвращается в Севастополь после дальнего похода в Индийский океан, сообщил отдел информационного обеспечения... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T09:56
адмирал григорович (фрегат)
средиземное море
черноморский флот вмф россии
севастополь
безопасность
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адмирал григорович (фрегат), средиземное море, черноморский флот вмф россии, севастополь, безопасность

Фрегат "Адмирал Григорович" возвращается в Севастополь из дальнего похода

09:56 26.06.2020
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© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в фотобанкСторожевой корабль "Адмирал Григорович"
Сторожевой корабль Адмирал Григорович
© РИА Новости / Василий Батанов
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Сторожевой корабль "Адмирал Григорович". Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" возвращается в Севастополь после дальнего похода в Индийский океан, сообщил отдел информационного обеспечения флота.
Ранее сообщалось, что "Адмирал Григорович" впервые отправился в Индийский океан для "демонстрации флага РФ". Вместе с судном "Профессор Николай Муру" он провёл учение по противовоздушной обороне и отражению нападения условных диверсантов, а также пополнил запасы на Шри-Ланке.
"Экипаж фрегата ЧФ "Адмирал Григорович" осуществляет прохождение черноморских проливов Дарданеллы и Босфор. Корабль возвращается в Севастополь после выполнения задач в Средиземном море в составе постоянной группировки ВМФ", - говорится в сообщении флота.
Отмечается, что в Средиземном море его сменил по плану ротации сил фрегат "Адмирал Макаров".
Фрегат "Адмирал Григорович" является головным кораблем серии 11356, построенным для усиления Черноморского флота. Всего таких кораблей на ЧФ три - также "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров".
Большой противолодочный корабль Вице-адмирал Кулаков во время встречи отряда боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота, выполнившего задачи дальнего похода по морям Северного Ледовитого океана.
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Адмирал Григорович (фрегат)Средиземное мореЧерноморский флот ВМФ РоссииСевастопольБезопасность
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