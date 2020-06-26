Фрегат "Адмирал Григорович" возвращается в Севастополь из дальнего похода

Отмечается, что в Средиземном море его сменил по плану ротации сил фрегат "Адмирал Макаров".

Фрегат "Адмирал Григорович" является головным кораблем серии 11356, построенным для усиления Черноморского флота. Всего таких кораблей на ЧФ три - также "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров".