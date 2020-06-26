Фрегат "Адмирал Григорович" возвращается в Севастополь из дальнего похода

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" возвращается в Севастополь после дальнего похода в Индийский океан, сообщил отдел информационного обеспечения флота.
Ранее сообщалось, что "Адмирал Григорович" впервые отправился в Индийский океан для "демонстрации флага РФ". Вместе с судном "Профессор Николай Муру" он провёл учение по противовоздушной обороне и отражению нападения условных диверсантов, а также пополнил запасы на Шри-Ланке.
"Экипаж фрегата ЧФ "Адмирал Григорович" осуществляет прохождение черноморских проливов Дарданеллы и Босфор. Корабль возвращается в Севастополь после выполнения задач в Средиземном море в составе постоянной группировки ВМФ", - говорится в сообщении флота.
Отмечается, что в Средиземном море его сменил по плану ротации сил фрегат "Адмирал Макаров".
Фрегат "Адмирал Григорович" является головным кораблем серии 11356, построенным для усиления Черноморского флота. Всего таких кораблей на ЧФ три - также "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров".