Во Владимирской области число выявленных случаев COVID-19 выросло до 4160

"На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 (мск) 26 июня 2020 года лабораторно подтвержден 51 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 4160 случаев заболевания", - говорится в сообщении.