Во Владимирской области число выявленных случаев COVID-19 выросло до 4160

ВОРОНЕЖ, 26 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки возросло на 51, до 4160, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 (мск) 26 июня 2020 года лабораторно подтвержден 51 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 4160 случаев заболевания", - говорится в сообщении.
Во Владимире всего выявлены 794 случая COVID-19, в Гусь-Хрустальном районе - 658, в Петушинском районе - 504, в Муроме - 366, в Александровском районе - 334, в Ковровском районе - 297, в Собинском - 242.
Выздоровели после COVID-19 в регионе 2412 пациентов, скончались 55.
Население Владимирской области, по данным на 2020 год, составляет 1,358 миллиона человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,2 миллиона случаев заражения, свыше 479 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.