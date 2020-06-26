Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200626/1573495643.html
Пушков прокомментировал слова Порошенко о "возвращении" Крыма
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего президента Украины Петра Порошенко об "уникальном шансе" Киева вернуть Крым. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T11:38
ситуация на украине
петр порошенко
алексей пушков
москва
республика крым
севастополь
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564586143_0:233:3226:2048_1400x0_80_0_0_432d7a7c397dbb0670974177987c2c89.jpg
https://ria.ru/20200626/1573491578.html
Петюня ночью встречался с белочками и они ему это нашептали, он только озвучил...
263
главное хорошо врать или обещать .этот от пьянки уже совсем перестал соображать .пусть у нашего поучится
187
47
москва
республика крым
севастополь
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564586143_0:233:3226:2048_1400x0_80_0_0_432d7a7c397dbb0670974177987c2c89.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564586143_207:0:2938:2048_1400x0_80_0_0_15456dca6746e2dbef637b69d96c3542.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564586143_548:0:2596:2048_1400x0_80_0_0_1156a8427c100b25c8f3018ddc441da5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация на украине, петр порошенко, алексей пушков, москва, республика крым, севастополь, оон, в мире

Пушков прокомментировал слова Порошенко о "возвращении" Крыма

08:50 26.06.2020 (обновлено: 11:38 26.06.2020)
124644
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Сенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего президента Украины Петра Порошенко об "уникальном шансе" Киева вернуть Крым.
По словам Пушкова, ни о каком возвращении полуострова не может быть и речи. Эпидемия и падение цен на нефть, которые упомянул Порошенко, никак не повлияют на шансы Украины, заметил он.

"В 1991 году история дала Украине уникальный шанс сохранить Крым в своем составе. Она им не воспользовалась. И в 2014 потеряла Крым. Навсегда", — написал сенатор в твиттере.

Как заявил Порошенко в эфире радиостанции "Тризуб", Киев может заставить Москву "уйти из Крыма", так как в условиях кризиса Россия якобы не способна содержать полуостров.
Украинские политики регулярно выдвигают различные "планы по возвращению Крыма". На полуострове эти заявления называют мечтами и пустыми надеждами.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Москва неоднократно заявляла, что они приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Петр Порошенко
01:16
Порошенко заявил о шансе Украины "вернуть" Крым
789994413205
Обсудить 47
Ситуация на УкраинеПетр ПорошенкоАлексей ПушковМоскваРеспублика КрымСевастопольООНВ мире
Популярные комментарии
Петюня ночью встречался с белочками и они ему это нашептали, он только озвучил...
26 июня, 09:08
С Сильвер Конт
228292004
главное хорошо врать или обещать .этот от пьянки уже совсем перестал соображать .пусть у нашего поучится
26 июня, 09:55
всвиктор соснов
149913025
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
Украинские перевозчики ответили на слова Зеленского о "засранцах"
Сотрудник избирательного участка в Чите демонстрирует бюллетень для голосования по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ
Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях
Мужчина в торговом центре Гонконга
Китай объявил войну доллару
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Адвокат Ефремова рассказал о "космической" компенсации семье Захарова
Аэрация воздуха в Москве
Для российских водителей с 1 июля начнут действовать новые правила
Одиночный пикет у здания посольства США в Москве, на котором вывешен флаг ЛГБТ-сообщества
МИД пошутил про флаг ЛГБТ на здании посольства США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
В Кремле ответили на критику Лукашенко в адрес России
Производство подсолнечного масла в Ростове-на-Дону
Онколог предупредил об опасности подсолнечного масла
Бактерицидные лампы в вагоне Московского метрополитена в депо Свиблово во время санитарной обработки вагонов в рамках профилактики коронавируса
Найден способ уничтожить коронавирус за 25 секунд
Президент Украины Владимир Зеленский
Крымские татары ответили на слова Зеленского о полуострове
Актриса Кристина Асмус на открытии 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ)
Асмус раскрыла подробности развода с Харламовым
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании
Петр Порошенко
Порошенко заявил о шансе Украины "вернуть" Крым
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Доктор Мясников назвал опасные лекарства
Суперлуние, наблюдаемое в Москве
Раскрыта загадка темной стороны Луны
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:45Опубликованы действующие ограничения по въезду в зарубежные страны
22:43В Сети раскрыли личность "русского агента" с протестов в США
22:40Эстония введет обязательный карантин для туристов из Люксембурга
22:38Ростуризм надеется, что справки о COVID-19 для санаториев скоро отменят
22:35В Киевской области ограничили проведение массовых мероприятий
22:30В Мехико 29 июня начнут снимать ограничения по коронавирусу
22:29В Петербурге столкнулись "Нива" и маршрутка, есть пострадавшие
22:22Мэрия Минска объяснила проблему с качеством воды в городе
22:06Вышинского удивил ответ ЮНЕСКО на запрос по притеснению Sputnik Эстония
22:02В Сербии объявили режим стихийного бедствия из-за наводнений
21:56L'Oreal уберет из описания своей косметики слова "белая" и "светлая"
21:52Ученый: атеизм стал фактически официальной идеологией современной Европы
21:44В России проведут эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды
21:38В Ростове-на-Дону авиапассажира сняли с рейса из-за отказа надеть маску
21:27В ОАЭ более двух тысяч человек вылечили от COVID-19 стволовыми клетками
21:20МГИК не зафиксировал серьезных нарушений во второй день голосования
21:17Су-30 подняли для перехвата самолетов-разведчиков США над Черным морем
21:12В Таджикистане еще 56 человек заболели COVID-19
21:10В Москве на проспекте Вернадского сгорел легковой автомобиль
21:00В России свыше 6,1 тысячи военных вылечились от коронавируса
Лента новостейМолния