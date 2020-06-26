Пушков прокомментировал слова Порошенко о "возвращении" Крыма

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего президента Украины Петра Порошенко об "уникальном шансе" Киева вернуть Крым.
По словам Пушкова, ни о каком возвращении полуострова не может быть и речи. Эпидемия и падение цен на нефть, которые упомянул Порошенко, никак не повлияют на шансы Украины, заметил он.
"В 1991 году история дала Украине уникальный шанс сохранить Крым в своем составе. Она им не воспользовалась. И в 2014 потеряла Крым. Навсегда", — написал сенатор в твиттере.
Украинские политики регулярно выдвигают различные "планы по возвращению Крыма". На полуострове эти заявления называют мечтами и пустыми надеждами.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Москва неоднократно заявляла, что они приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.