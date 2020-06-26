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Из Владивостока впервые за долгое время запустят рейсы в Сочи и Крым
Авиакомпания "Россия" в июле запускает первые в современной истории аэропорта Владивостока прямые рейсы на популярные курорты Черноморского побережья – в Сочи и РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T09:19
туризм
новости - туризм
россия (авиакомпания)
симферополь
сочи
владивосток
республика крым
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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туризм, новости - туризм, россия (авиакомпания), симферополь, сочи, владивосток, республика крым

Из Владивостока впервые за долгое время запустят рейсы в Сочи и Крым

08:34 26.06.2020 (обновлено: 09:19 26.06.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСамолеты в аэропорту Владивостока
Самолеты в аэропорту Владивостока
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 26 мая – РИА Новости. Авиакомпания "Россия" в июле запускает первые в современной истории аэропорта Владивостока прямые рейсы на популярные курорты Черноморского побережья – в Сочи и Симферополь, сообщает аэропорт.
"Полеты на данных направлениях будет выполнять авиакомпания "Россия" в партнерстве с туроператором "Библио-Глобус". Первый рейс по маршруту Владивосток – Сочи запланирован на 6 июля 2020 года. Вылеты будут осуществляться два раза в неделю по понедельникам и четвергам. В столицу республики Крым, Симферополь, вылеты планируются по субботам и стартуют уже 11 июля 2020 года. Авиаперевозчик будет выполнять рейсы на воздушных судах Boeing 747-400 с местами бизнес-класса", - говорится в сообщении.
По словам директора по авиационной коммерции аэропорта Владивостока Александра Боброва, сейчас происходит переориентация туристического спроса с международных направлений на внутренние.
"Сочи и Крым для нас являются наиболее привлекательным предложением…. Новые рейсы на регулярной основе позволят удовлетворить растущий спрос на летние путешествия в Сочи и Крым", - сказал Бобров.
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Курорты Сочи официально открылись для туристов с 21 июня. Там отменена обязательная обсервация для прибывающих в регион россиян, частично снят режим эпидемиологического контроля, также сняты ограничения по передвижению внутри региона. На территории Республики Крым 15 июня был также полностью снят режим самоизоляции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ТуризмНовости - ТуризмРоссия (авиакомпания)СимферопольСочиВладивостокРеспублика Крым
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