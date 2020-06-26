Из Владивостока впервые за долгое время запустят рейсы в Сочи и Крым

ВЛАДИВОСТОК, 26 мая – РИА Новости. Авиакомпания "Россия" в июле запускает первые в современной истории аэропорта Авиакомпания "Россия" в июле запускает первые в современной истории аэропорта Владивостока прямые рейсы на популярные курорты Черноморского побережья – в Сочи Симферополь , сообщает аэропорт.

"Полеты на данных направлениях будет выполнять авиакомпания "Россия" в партнерстве с туроператором "Библио-Глобус". Первый рейс по маршруту Владивосток – Сочи запланирован на 6 июля 2020 года. Вылеты будут осуществляться два раза в неделю по понедельникам и четвергам. В столицу республики Крым , Симферополь, вылеты планируются по субботам и стартуют уже 11 июля 2020 года. Авиаперевозчик будет выполнять рейсы на воздушных судах Boeing 747-400 с местами бизнес-класса", - говорится в сообщении.

По словам директора по авиационной коммерции аэропорта Владивостока Александра Боброва, сейчас происходит переориентация туристического спроса с международных направлений на внутренние.

"Сочи и Крым для нас являются наиболее привлекательным предложением…. Новые рейсы на регулярной основе позволят удовлетворить растущий спрос на летние путешествия в Сочи и Крым", - сказал Бобров.

Курорты Сочи официально открылись для туристов с 21 июня. Там отменена обязательная обсервация для прибывающих в регион россиян, частично снят режим эпидемиологического контроля, также сняты ограничения по передвижению внутри региона. На территории Республики Крым 15 июня был также полностью снят режим самоизоляции.