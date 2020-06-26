В Узбекистане выявили 238 новых случаев заражения коронавирусом

В четверг также был зафиксирован еще один случай смерти пациента с COVID-19, общее число погибших от пандемии в стране составило 20 человек.

По данным минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 4877. В четверг из больниц были выписаны 192 человека – это самый большой показатель за время появления коронавируса в стране. В среду поправились 125 пациентов, во вторник – 110. Сейчас на лечении находится 2331 человек с COVID-19, в том числе 19 - в тяжелом состоянии, семь - в крайне тяжелом.