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В Узбекистане выявили 238 новых случаев заражения коронавирусом
Число выявленных инфицированных коронавирусом в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось еще на 238 человек и достигло 7228, сообщила в пятницу пресс-служба... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T08:26
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19, шавкат мирзиеев, ташкент, узбекистан, в мире

В Узбекистане выявили 238 новых случаев заражения коронавирусом

08:26 26.06.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник достает биоматериал из контейнера для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник достает биоматериал из контейнера для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
Медицинский работник достает биоматериал из контейнера для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
ТАШКЕНТ, 26 июн - РИА Новости. Число выявленных инфицированных коронавирусом в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось еще на 238 человек и достигло 7228, сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К утру четверга число зарегистрированных случаев составляло 6,99 тысячи, 19 пациентов скончались, 4685 выздоровели. Ранее президент страны Шавкат Мирзиеев заявил, что ситуация с коронавирусом в стране приобретает более сложный характер, необходимо усилить бдительность в борьбе с пандемией.
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"По состоянию на 26 июня 2020 года 10.00 (08.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 7228", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.
В четверг также был зафиксирован еще один случай смерти пациента с COVID-19, общее число погибших от пандемии в стране составило 20 человек.
По данным минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 4877. В четверг из больниц были выписаны 192 человека – это самый большой показатель за время появления коронавируса в стране. В среду поправились 125 пациентов, во вторник – 110. Сейчас на лечении находится 2331 человек с COVID-19, в том числе 19 - в тяжелом состоянии, семь - в крайне тяжелом.
Власти Узбекистана продлили карантин в республике до 1 августа. Все регионы поделены на "зоны" в зависимости от распространения COVID-19 - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, проводить свадьбы и другие торжества, ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта. В благополучных регионах работают объекты торговли, общепита и культуры. Возобновилось транспортное пассажирское сообщение в городах, а также между Ташкентом и регионами.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Шавкат МирзиеевТашкентУзбекистанВ мире
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