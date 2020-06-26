В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 132 пациента от COVID-19

"В больнице 567 человек (в том числе 10 в реанимации), из них: 201 человек с подозрением на COVID/132 случаев подтверждено лабораторно, из них: 9/8 детей, 11/11 беременных, рожениц и родильниц, 8/7 человек в хирургическом отделении, 3/3 пациентов в реанимации", - написала она соцсети Facebook.