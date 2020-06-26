https://ria.ru/20200626/1573494954.html
В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 132 пациента от COVID-19
Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 567 человек, из них у 132 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач больницы... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T08:15
2020-06-26T08:15
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светлана краснова (врач)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости.
Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве
проходят 567 человек, из них у 132 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач больницы Светлана Краснова
.
"В больнице 567 человек (в том числе 10 в реанимации), из них: 201 человек с подозрением на COVID/132 случаев подтверждено лабораторно, из них: 9/8 детей, 11/11 беременных, рожениц и родильниц, 8/7 человек в хирургическом отделении, 3/3 пациентов в реанимации", - написала она соцсети Facebook.
Краснова добавила, что в больницу поступил 41 человек, из них восемь с коронавирусом. Выписаны 56 человек, из них 21 с выздоровлением по COVID.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.