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Распространение нового коронавируса
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В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 132 пациента от COVID-19
Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 567 человек, из них у 132 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач больницы... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T08:15
распространение нового коронавируса
светлана краснова (врач)
коронавирус в россии
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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светлана краснова (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва

В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 132 пациента от COVID-19

08:15 26.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи и пациент в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи и пациент в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 567 человек, из них у 132 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач больницы Светлана Краснова.
"В больнице 567 человек (в том числе 10 в реанимации), из них: 201 человек с подозрением на COVID/132 случаев подтверждено лабораторно, из них: 9/8 детей, 11/11 беременных, рожениц и родильниц, 8/7 человек в хирургическом отделении, 3/3 пациентов в реанимации", - написала она соцсети Facebook.
Краснова добавила, что в больницу поступил 41 человек, из них восемь с коронавирусом. Выписаны 56 человек, из них 21 с выздоровлением по COVID.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСветлана Краснова (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Москва
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