Новейший лазерный резак для водолазов покажут на форуме "Армия-2020"

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Новейший прибор для лазерной резки под водой впервые покажут на Новейший прибор для лазерной резки под водой впервые покажут на форуме-выставке "Армия-2020" , сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.

Международный военно-технический форум "Армия-2020" пройдет с 23 по 29 августа 2020 года в парке " Патриот " (Кубинка). Впервые его продолжительность увеличена с шести до семи дней.

"Уникальное устройство лазерной резки для проведения водолазных подводно-технических и судоподъемных работ продемонстрируют на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020". Данная инновационная разработка позволит водолазам осуществлять ручную лазерную газодинамическую резку металлических конструкций, а также изделий из композитных материалов на глубинах до 60 метров", - говорится в сообщении.

Вместе с тем глубина проведения работ этим устройством может быть увеличена до 600 метров при использовании телеуправляемого необитаемого подводного аппарата.

Как отметили разработчики изделия из Научно-исследовательского института спасания и подводных технологий Военного учебно-научного центра ВМФ России, в проекте реализованы идеи применения лазерных технологий под водой, при этом акцент сделан именно на возможность выполнения работ по непрерывной резке конструкций без необходимости использования и замены электродов.

"Применение данной разработки позволит в значительной степени повысить эффективность проведения упомянутых работ, при этом повысится их безопасность за счет отсутствия под водой электрического тока, как, например, в известных и применяемых ранее экзотермической и электродуговой резке. В свою очередь, улучшенные эргономичные характеристики конструкции повысят удобство выполняемых операций", - подчеркнули в Минобороны.

В военном ведомстве выразили уверенность, что этот лазерный "резак" найдет широкое применение не только в Вооруженных силах Российской Федерации , но и в гражданской сфере, а также обеспечит безопасное и эффективное выполнение аварийно-спасательных и подводно-технических работ.