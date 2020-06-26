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Новейший лазерный резак для водолазов покажут на форуме "Армия-2020"
Новейший прибор для лазерной резки под водой впервые покажут на форуме-выставке "Армия-2020", сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T12:26
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новое оружие россии
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форум "армия — 2020", россия, патриот, безопасность

Новейший лазерный резак для водолазов покажут на форуме "Армия-2020"

08:09 26.06.2020 (обновлено: 12:26 26.06.2020)
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© Антон ДенисовВодолаз
Водолаз
© Антон Денисов
Водолаз. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Новейший прибор для лазерной резки под водой впервые покажут на форуме-выставке "Армия-2020", сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.
Международный военно-технический форум "Армия-2020" пройдет с 23 по 29 августа 2020 года в парке "Патриот" (Кубинка). Впервые его продолжительность увеличена с шести до семи дней.
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"Уникальное устройство лазерной резки для проведения водолазных подводно-технических и судоподъемных работ продемонстрируют на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020". Данная инновационная разработка позволит водолазам осуществлять ручную лазерную газодинамическую резку металлических конструкций, а также изделий из композитных материалов на глубинах до 60 метров", - говорится в сообщении.
Вместе с тем глубина проведения работ этим устройством может быть увеличена до 600 метров при использовании телеуправляемого необитаемого подводного аппарата.
Как отметили разработчики изделия из Научно-исследовательского института спасания и подводных технологий Военного учебно-научного центра ВМФ России, в проекте реализованы идеи применения лазерных технологий под водой, при этом акцент сделан именно на возможность выполнения работ по непрерывной резке конструкций без необходимости использования и замены электродов.
"Применение данной разработки позволит в значительной степени повысить эффективность проведения упомянутых работ, при этом повысится их безопасность за счет отсутствия под водой электрического тока, как, например, в известных и применяемых ранее экзотермической и электродуговой резке. В свою очередь, улучшенные эргономичные характеристики конструкции повысят удобство выполняемых операций", - подчеркнули в Минобороны.
В военном ведомстве выразили уверенность, что этот лазерный "резак" найдет широкое применение не только в Вооруженных силах Российской Федерации, но и в гражданской сфере, а также обеспечит безопасное и эффективное выполнение аварийно-спасательных и подводно-технических работ.
Ранее в мае министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что пандемия коронавируса не оказала сильного влияния на деятельность Вооруженных сил РФ, стратегические учения "Кавказ-2020", форум "Армия-2020" и Армейские международные игры отменены не будут.
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Новое оружие РоссииФорум "Армия — 2020"РоссияПатриотБезопасность
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