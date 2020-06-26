В Якутии продлили ограничительные меры до 1 июля

ЯКУТСК, 26 июн – РИА Новости. Ограничительные меры в Якутии продлены по 1 июля, сообщил глава региона Айсен Николаев на брифинге оперативного штаба.
По его словам, в пятницу число заболевших коронавирусной инфекцией в республике выросло на 50, это наименьший показатель с 21 мая.
Болезнь появляется в новых районах Якутии. Первые случаи подтверждены в Абыйском и Оленекском районе, туда вирус завезли из Якутска. Тревогу у властей вызывает ситуация в Мирнинском районе, где из-за заражения трех работников рудника "Интернациональный" шахта будет простаивать до двух недель.
"Это заставляет еще серьезней смотреть за соблюдением ограничительных мер. Сегодня у нас было заседание оперативного штаба, и по представлению главного санитарного врача Якутии режим ограничительных мер в местах, где он действует, по всем категориям продлен по 1 июля включительно. Если положительная тенденция, которая сегодня у нас появилась, она будет и дальше сохраняться в эти дни, до 1 июля, то мы сможем войти во второй этап снятия ограничений", - отметил Николаев.
По данным регионального оперштаба, выздоровел за сутки 101 человек, 33 пациента находятся в тяжелом состоянии.
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