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Саакашвили заявил о превосходстве России над Украиной
Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T10:11
россия
ситуация на украине
михаил саакашвили
в мире
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Если Саакашвили такой дурачек и негодяй то почему ВВП Грузии на душу населения вырос в 4 раза за период, когда он был президентом? И это без нефти и газа.
226
Цирк уехал, клоуны остались.....
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россия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
россия, ситуация на украине, михаил саакашвили, в мире

Саакашвили заявил о превосходстве России над Украиной

06:08 26.06.2020 (обновлено: 10:11 26.06.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили
© РИА Новости / Стрингер
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Михаил Саакашвили. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Россия опережает Украину в вопросе дерегуляции экономики и эффективности налоговой системы. Об этом он заявил во время видеоконференции, запись опубликована в YouTube.
"Меня это очень расстраивает — по дерегуляции Россия ушла далеко-далеко вперед Украины… И по налоговой системе, и по этой системе тоже, давайте будем говорить как есть", — заявил Саакашвили.
Он отметил, что в России "слушают" бизнес гораздо активнее, чем это делают власти на Украине, которые "все разговаривают", но "воз и поныне там".
"Они выигрывают у нас войну на фронте реформ — ребята, это было главным коньком Украины, как?" — задался вопросом политик.
Ранее Саакашвили заявил, что Украина, в отличие от России, не готова к экономическому кризису, вызванному пандемией коронавируса.
Михаил Саакашвили
3 июня, 16:35
Саакашвили послал "к черту" бизнесменов, требующих быстрых результатов
1615761961019
Обсудить 86
РоссияСитуация на УкраинеМихаил СаакашвилиВ мире
Популярные комментарии
Если Саакашвили такой дурачек и негодяй то почему ВВП Грузии на душу населения вырос в 4 раза за период, когда он был президентом? И это без нефти и газа.
26 июня, 07:52
Сергей Скрыльков
359405173
Цирк уехал, клоуны остались.....
26 июня, 06:17
Арсений Новиков
128111107
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