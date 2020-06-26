Саакашвили заявил о превосходстве России над Украиной

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Россия опережает Украину в вопросе дерегуляции экономики и эффективности налоговой системы. Об этом он заявил во время видеоконференции, запись опубликована в YouTube

"Меня это очень расстраивает — по дерегуляции Россия ушла далеко-далеко вперед Украины… И по налоговой системе, и по этой системе тоже, давайте будем говорить как есть", — заявил Саакашвили.

Он отметил, что в России "слушают" бизнес гораздо активнее, чем это делают власти на Украине, которые "все разговаривают", но "воз и поныне там".

"Они выигрывают у нас войну на фронте реформ — ребята, это было главным коньком Украины, как?" — задался вопросом политик.