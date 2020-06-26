https://ria.ru/20200626/1573493633.html
Саакашвили заявил о превосходстве России над Украиной
Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T06:08
2020-06-26T10:11
россия
ситуация на украине
михаил саакашвили
в мире
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https://ria.ru/20200603/1572415573.html
Сергей Скрыльков
Если Саакашвили такой дурачек и негодяй то почему ВВП Грузии на душу населения вырос в 4 раза за период, когда он был президентом? И это без нефти и газа.
226
Арсений Новиков
Цирк уехал, клоуны остались.....
148
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россия
РИА Новости
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, ситуация на украине, михаил саакашвили, в мире
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости.
Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили
заявил, что Россия
опережает Украину
в вопросе дерегуляции экономики и эффективности налоговой системы. Об этом он заявил во время видеоконференции, запись опубликована в YouTube
.
"Меня это очень расстраивает — по дерегуляции Россия ушла далеко-далеко вперед Украины… И по налоговой системе, и по этой системе тоже, давайте будем говорить как есть", — заявил Саакашвили.
Он отметил, что в России "слушают" бизнес гораздо активнее, чем это делают власти на Украине, которые "все разговаривают", но "воз и поныне там".
"Они выигрывают у нас войну на фронте реформ — ребята, это было главным коньком Украины, как?" — задался вопросом политик.
Ранее Саакашвили заявил, что Украина, в отличие от России, не готова к экономическому кризису, вызванному пандемией коронавируса.