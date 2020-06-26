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Зампредседателя ВЭБ: сокращать список моногородов сейчас не время
Сокращать перечень монопрофильных территорий на фоне ситуации с коронавирусом сейчас не время, заявила в интервью РИА Новости зампредседателя ВЭБ РФ,... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T12:37
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, ирина макиева, экономика

Зампредседателя ВЭБ: сокращать список моногородов сейчас не время

03:09 26.06.2020 (обновлено: 12:37 26.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Внешэкономбанка Ирина Макиева
Заместитель председателя Внешэкономбанка Ирина Макиева
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Заместитель председателя Внешэкономбанка Ирина Макиева . Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости, Дарья Ураева. Сокращать перечень монопрофильных территорий на фоне ситуации с коронавирусом сейчас не время, заявила в интервью РИА Новости зампредседателя ВЭБ РФ, генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева.
Еще в декабре прошлого года сообщалось, что осенью 2020 года запланирован пересмотр списка моногородов, планировалось существенное сокращение этого перечня. Как сообщала глава Фонда развития моногородов, соответствующая работа уже запущена Минэкономразвития РФ.
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"Это полностью компетенция министерства экономического развития. Моя позиция - если и возвращаться к этому вопросу, то не сейчас. Сейчас явно не время. Это нужно делать после того, как ситуация в стране стабилизируется и мы победим инфекцию", - сказала Макиева, отвечая на вопрос, можно ли сокращать список моногородов на фоне ситуации с коронавирусом.
Согласно актуальному перечню, на сегодняшний день в России 321 моногород, этот список был сформирован еще шесть лет назад. Монопрофильные территории получают господдержку.
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