https://ria.ru/20200626/1573492759.html
Зампредседателя ВЭБ: сокращать список моногородов сейчас не время
Сокращать перечень монопрофильных территорий на фоне ситуации с коронавирусом сейчас не время, заявила в интервью РИА Новости зампредседателя ВЭБ РФ,... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T03:09
2020-06-26T12:37
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, ирина макиева, экономика
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости, Дарья Ураева.
Сокращать перечень монопрофильных территорий на фоне ситуации с коронавирусом сейчас не время, заявила в интервью РИА Новости зампредседателя ВЭБ РФ, генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева
.
Еще в декабре прошлого года сообщалось, что осенью 2020 года запланирован пересмотр списка моногородов, планировалось существенное сокращение этого перечня. Как сообщала глава Фонда развития моногородов, соответствующая работа уже запущена Минэкономразвития РФ.
"Это полностью компетенция министерства экономического развития. Моя позиция - если и возвращаться к этому вопросу, то не сейчас. Сейчас явно не время. Это нужно делать после того, как ситуация в стране стабилизируется и мы победим инфекцию", - сказала Макиева, отвечая на вопрос, можно ли сокращать список моногородов на фоне ситуации с коронавирусом.
Согласно актуальному перечню, на сегодняшний день в России 321 моногород, этот список был сформирован еще шесть лет назад. Монопрофильные территории получают господдержку.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.