Зампредседателя ВЭБ: сокращать список моногородов сейчас не время

Еще в декабре прошлого года сообщалось, что осенью 2020 года запланирован пересмотр списка моногородов, планировалось существенное сокращение этого перечня. Как сообщала глава Фонда развития моногородов, соответствующая работа уже запущена Минэкономразвития РФ.

"Это полностью компетенция министерства экономического развития. Моя позиция - если и возвращаться к этому вопросу, то не сейчас. Сейчас явно не время. Это нужно делать после того, как ситуация в стране стабилизируется и мы победим инфекцию", - сказала Макиева, отвечая на вопрос, можно ли сокращать список моногородов на фоне ситуации с коронавирусом.