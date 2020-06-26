Беглов попросил сообщать о возможных нарушениях в ходе голосования

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Губернатор Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил горожан сообщать о возможных нарушениях в ходе голосования по поправкам в Конституцию РФ на его страницу в соцсети "ВКонтакте".

"Я хочу сказать, что на все обращения мы реагируем, принимаем соответствующие меры. Если у кого-то есть какие-то обращения, если есть недочеты, то всегда можно обратиться либо в правительство города, либо на мою страничку "ВКонтакте". Мы отреагируем… Если есть обращение, мы в самые короткие часы все эти обращения будем отправлять и в правоохранительные органы, чтобы они реагировали. Нам скрывать нечего. Ведь мы голосуем за страну, за безопасность, за стабильность и за себя, конечно", - сказал Беглов в эфире Телеканала 78

Он отметил, что в организации голосования по поправкам в конституцию участвуют 30 территориальных избирательных комиссий, 1899 постоянных участковых избирательных комиссий. Общественная палата Петербурга сформировала корпус наблюдателей, в который вошли порядка 12 тысяч человек.

"Требования простые: тем, кто придет голосовать, предоставить маски, перчатки и ручки. На всех участках сделана разметка, чтобы соблюдать дистанцию. Созданы все необходимые условия безопасности… Сегодня участки открылись, все участки готовы. Сегодня жители уже пришли и проголосовали", - отметил губернатор.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече по видеосвязи с членами Общественной палаты РФ нового состава назвал важнейшей задачей сделать результаты общероссийского голосования достоверными и легитимными. По его словам, "нельзя допускать никакой принудиловки, накрутки явки, не говоря уже о сбоях при учете поданных голосов", чтобы никто не мог поставить под сомнение итоги голосования.

Ранее ЦИК сообщил, что получил около 70 обращений о возможном принуждении к голосованию и применении административного ресурса. Отмечалось, что ЦИК счел заслуживающими внимания 52 жалобы, поскольку в них есть конкретные сведения о работодателях, допустивших нарушения, их направили в компетентные органы. В том числе 16 из Москвы и 23 из Петербурга.