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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Беглов попросил сообщать о возможных нарушениях в ходе голосования
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил горожан сообщать о возможных нарушениях в ходе голосования по поправкам в Конституцию РФ на его страницу в РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T02:13
голосование по поправкам в конституцию
владимир путин
александр беглов
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политика
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353
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владимир путин, александр беглов, москва, санкт-петербург, политика

Беглов попросил сообщать о возможных нарушениях в ходе голосования

02:13 26.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил горожан сообщать о возможных нарушениях в ходе голосования по поправкам в Конституцию РФ на его страницу в соцсети "ВКонтакте".
"Я хочу сказать, что на все обращения мы реагируем, принимаем соответствующие меры. Если у кого-то есть какие-то обращения, если есть недочеты, то всегда можно обратиться либо в правительство города, либо на мою страничку "ВКонтакте". Мы отреагируем… Если есть обращение, мы в самые короткие часы все эти обращения будем отправлять и в правоохранительные органы, чтобы они реагировали. Нам скрывать нечего. Ведь мы голосуем за страну, за безопасность, за стабильность и за себя, конечно", - сказал Беглов в эфире Телеканала 78.
Он отметил, что в организации голосования по поправкам в конституцию участвуют 30 территориальных избирательных комиссий, 1899 постоянных участковых избирательных комиссий. Общественная палата Петербурга сформировала корпус наблюдателей, в который вошли порядка 12 тысяч человек.
"Требования простые: тем, кто придет голосовать, предоставить маски, перчатки и ручки. На всех участках сделана разметка, чтобы соблюдать дистанцию. Созданы все необходимые условия безопасности… Сегодня участки открылись, все участки готовы. Сегодня жители уже пришли и проголосовали", - отметил губернатор.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов перед встречей президента РФ Владимира Путина с общественностью в музейно-выставочном комплексе Константиновская батарея в Севастополе
Вчера, 20:18Голосование по поправкам в Конституцию
Аксенов проголосовал по поправкам в Конституцию
Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече по видеосвязи с членами Общественной палаты РФ нового состава назвал важнейшей задачей сделать результаты общероссийского голосования достоверными и легитимными. По его словам, "нельзя допускать никакой принудиловки, накрутки явки, не говоря уже о сбоях при учете поданных голосов", чтобы никто не мог поставить под сомнение итоги голосования.
Ранее ЦИК сообщил, что получил около 70 обращений о возможном принуждении к голосованию и применении административного ресурса. Отмечалось, что ЦИК счел заслуживающими внимания 52 жалобы, поскольку в них есть конкретные сведения о работодателях, допустивших нарушения, их направили в компетентные органы. В том числе 16 из Москвы и 23 из Петербурга.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. При этом было принято решение, что фактически граждане РФ могут голосовать в течение семи дней: с 25 июня по 1 июля.
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Голосование по поправкам в КонституциюВладимир ПутинАлександр БегловМоскваСанкт-ПетербургПолитика
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