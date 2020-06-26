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Порошенко заявил о шансе Украины "вернуть" Крым
У Киева появился "уникальный шанс" "вернуть" Крым, об этом в эфире радиостанции "Тризуб" заявил экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность"... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T07:53
россия
ситуация на украине
петр порошенко
республика крым
севастополь
в мире
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Сказочный... Россия не может значит, а Украина может. Он что с алкоголя на наркотики пересел? Причем по всей видимости на тяжелые.
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россия
республика крым
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
россия, ситуация на украине, петр порошенко, республика крым, севастополь, в мире

Порошенко заявил о шансе Украины "вернуть" Крым

01:16 26.06.2020 (обновлено: 07:53 26.06.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко
Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
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Петр Порошенко. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. У Киева появился "уникальный шанс" "вернуть" Крым, об этом в эфире радиостанции "Тризуб" заявил экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.
По утверждению Порошенко, в условиях падения цен на нефть и "глубокого кризиса" в России Киев может укрепить международную солидарность и "заставить" Москву "уйти из Крыма", так как она якобы "не способна" финансировать полуостров.
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Украинские политики и общественные деятели регулярно выступают с разнообразными инициативами и планами действий, которые, по их мнению, позволят "вернуть" Крым. На полуострове подобные заявления неоднократно называли мечтами и пустыми надеждами.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Киев по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
В Москве неоднократно заявляли, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.
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РоссияСитуация на УкраинеПетр ПорошенкоРеспублика КрымСевастопольВ мире
Популярные комментарии
Сказочный... Россия не может значит, а Украина может. Он что с алкоголя на наркотики пересел? Причем по всей видимости на тяжелые.
26 июня, 01:39
Комментатор ТВ
480560012
Лучше вернул бы народу ворованные деньги!
26 июня, 01:41
shava-holms
401152216
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