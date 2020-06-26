Порошенко заявил о шансе Украины "вернуть" Крым

По утверждению Порошенко, в условиях падения цен на нефть и "глубокого кризиса" в России Киев может укрепить международную солидарность и "заставить" Москву "уйти из Крыма", так как она якобы "не способна" финансировать полуостров.

Украинские политики и общественные деятели регулярно выступают с разнообразными инициативами и планами действий, которые, по их мнению, позволят "вернуть" Крым. На полуострове подобные заявления неоднократно называли мечтами и пустыми надеждами.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Киев по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.