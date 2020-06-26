Китай не может обогнать Америку, но США должны его немедленно остановить

"Китай ведет себя таким образом, что фундаментально ставит под угрозу безопасность американского народа. Нынешняя администрация США — первая за десятилетия, что воспринимает эту угрозу всерьез".

Перед нами — твиттерный вопль главы американского Госдепартамента Майкла Помпео. Твиттер считается серой зоной дипломатии, это вроде как неофициальное высказывание официального лица. Но Помпео и в других заявлениях не очень сдерживается.

В данном случае, впрочем, перед нами часть чисто внутренней грызни на правом фланге американской политики. Только что вышли мемуары бывшего коллеги Помпео, Джона Болтона (он занимал недолго пост советника президента США по национальной безопасности). Тот утверждает, что Дональд Трамп на одной из встреч попросил своего китайского коллегу помочь ему выиграть президентские перевыборы. "Да вы что!" — возмутился Помпео и в качестве аргумента напомнил, что не было еще столь антикитайской администрации в Вашингтоне. Спор продолжается…

Но что все-таки означает формулировка "фундаментально ставит под угрозу безопасность американского народа"? Понятно же, что непосредственной угрозы нет и близко. "Фундаментально" — значит "вообще", "в целом". Это очень типично для глобального мышления американских политиков — считать, что те или иные страны могут угрожать им просто фактом своего существования, поскольку они усилились или теоретически могут усилиться до той степени, что не будут бояться США. То есть Америка перестанет быть первой державой мира, а тогда она уже не будет Америкой.

Здесь не так принципиальна разница между демократами и республиканцами. Первые считают, что главная "фундаментальная" угроза — это Россия, на следующем месте Китай , дальше выстраиваются многие прочие страны и народы. Вторые полагают, что Китай "фундаментально" опаснее России. Вот и все.

Но давайте посмотрим, как ту же простую идею насчет китайской угрозы аргументируют люди, высказывающиеся весьма подробно. Более того, делающие это постоянно и с маниакальным упорством.

Кто главный в США ненавистник Китая? Как ни странно, фамилия его — Чан, зовут Гордон (Gordon Chang), профессор и публицист. Он не эмигрант, родился в Америке, но ненависть его к земле предков вполне типична, Америка вообще стала местом, куда стекаются люди, ненавидящие свою историческую родину.

Чан прославился как серийный провальный предсказатель: предрекал крах Китая в 2012-м, потом в 2016 году и еще много-много раз говорил о том же. Куда там Френсису Фукуяме, который неудачно предсказал "конец истории" лишь однажды! И вот новая статья профессора, в которой мы видим очередное предсказание — не быть Китаю мировым технологическим лидером.

Почему? Да потому, что "китайцы пытаются, но редко преуспевают по части самостоятельных прорывов". Экономика их рушится, режим теряет поддержку международного сообщества (об одной стране, с "порванной в клочья" экономикой, американцы недавно так уже говорили). Более того, Си Цзиньпин "быстро устраняет важнейший ингредиент инноваций — свободу", что не способствует разработкам завтрашних технологий.

А дальше следует замечательное слово "однако", означающее: забудьте то, что вы только что прочитали. Потому что, пишет Чан, Китай уже стал технологическим лидером мира по части коммуникаций, он на финишной прямой к "владению" ключевыми технологиями столетия. И осталось несколько лет на то, чтобы мир начал действовать, уничтожать "зловредную информационную империю", поскольку потом "будет поздно".

Схема подрыва китайского технологического лидерства, по мнению автора, выглядит так: скоро Huawei останется без производственной базы ключевых чипов (они раньше шли из США) и попытается купить южнокорейскую Samsung. Надо это пресечь, в том числе с помощью нажима на Сеул. Далее, китайскую технологическую мощь куют 50 тысяч зарубежных, в том числе европейских специалистов, да еще и американских. Google, например, отказалась работать на Пентагон, но сотрудничает с Пекином — а у Китая ведь любая инновация заканчивает свой путь в арсенале вооруженных сил. Так что и Google надо пресечь.

Ну и дальше опять предсказания о том, что Китай не способен дать своему народу то, что ему нужно, скоро рухнет, но технологий, особенно на уровне мирового лидерства, его нужно лишать как можно скорее. Пока не рухнул, видимо.

И это не столько бред, сколько довольно типичное мышление американцев, вгоняющих самих себя в истерику по поводу буквально всего китайского: они там слабые, несвободные и упадут, но они одновременно вышли на мировое лидерство. А мы, США, тем временем рушим памятники (это позиция одной стороны) и никак не можем убрать жуткого президента (позиция другой).

Гордон Чан и ему подобные, конечно, это умственная экзотика. Беда в том, что к таковой относятся сегодня и глава дипломатии Соединенных Штатов, и иные влиятельные фигуры.

Людям везде свойственны иллюзии, что рано или поздно вот такие совсем невменяемые идеологи куда-то уйдут — и останутся нормальные. Но нормальные, это какие?

Они есть. К примеру, "некоторые аналитики еще верят, что США смогут все вернуть, восстановив стратегии, с помощью которых они <…> строили и поддерживали миропорядок". Если убрать Трампа, который ставит Америку превыше всего и если страна снова возьмет на себя ответственность глобальной державы — тогда нынешняя эпоха будет считаться временным отклонением от нормы, верят те самые "некоторые аналитики".