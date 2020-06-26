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Результаты школьных экзаменов в столице можно узнать с помощью смартфона
Уже третий год школьники и их родители могут узнать результаты ГИА не выходя из дома. РИА Новости, 26.06.2020
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353
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социальный навигатор, сн_образование, хорошие новости, москва

Результаты школьных экзаменов в столице можно узнать с помощью смартфона

08:00 26.06.2020 (обновлено: 20:19 26.06.2020)
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© РИА Новости / Павел ЛисицынУченики в классе перед началом единого государственного экзамена
Ученики в классе перед началом единого государственного экзамена
© РИА Новости / Павел Лисицын
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Уже третий год школьники и их родители могут узнать результаты ГИА не выходя из дома.
С 3 июля московские выпускники начинают сдавать единый государственный экзамен. Узнать набранное количество баллов школьники и их родители смогут на mos.ru или настроив виджет "ГИА" в личном кабинете. Кроме того, результаты ЕГЭ можно получать на электронную почту или в виде пуш-уведомлений, если на смартфоне установлено мобильное приложение "Госуслуги Москвы", сообщает сайт мэра столицы.
В прошлом году москвичи более 7,7 миллиона раз воспользовались этой услугой.
"Благодаря этим сервисам не нужно каждый раз проверять, готовы ли результаты экзаменов. Для тех, кто настроил виджет "ГИА", баллы отобразятся в личном кабинете на mos.ru автоматически", — рассказали в пресс-службе департамента информационных технологий города Москвы.
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Чтобы подключить услугу, нужно указать в личном кабинете на mos.ru сведения об участнике экзамена: имя, код регистрации, указанный в уведомлении об экзамене, а также номер документа, удостоверяющего личность. После — указать желаемый тип уведомлений. Подписаться может как сам выпускник, так и его родители или законные представители.
Для получения уведомлений в мобильном приложении "Госуслуги Москвы" необходимо перейти в раздел "Уведомления" и выбрать вкладку "Образовательные", где отобразится тема уведомлений — "Результаты ГИА". Здесь также понадобится ввести данные: код регистрации участника ГИА и номер документа, удостоверяющего личность, который был указан при регистрации на экзамен. После этого подписаться на пуш-уведомления и/или сообщения по электронной почте.
Всего на mos.ru представлено более 360 электронных услуг и сервисов, которые могут быть полезны москвичам. Большой перечень услуг, которые помогают выпускникам девятых и одиннадцатых классов, расположен в каталоге раздела "Образование".
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