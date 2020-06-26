Результаты школьных экзаменов в столице можно узнать с помощью смартфона

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Уже третий год школьники и их родители могут узнать результаты ГИА не выходя из дома.

С 3 июля московские выпускники начинают сдавать единый государственный экзамен. Узнать набранное количество баллов школьники и их родители смогут на mos.ru или настроив виджет "ГИА" в личном кабинете. Кроме того, результаты ЕГЭ можно получать на электронную почту или в виде пуш-уведомлений, если на смартфоне установлено мобильное приложение "Госуслуги Москвы", сообщает сайт мэра столицы.

В прошлом году москвичи более 7,7 миллиона раз воспользовались этой услугой.

"Благодаря этим сервисам не нужно каждый раз проверять, готовы ли результаты экзаменов. Для тех, кто настроил виджет "ГИА", баллы отобразятся в личном кабинете на mos.ru автоматически", — рассказали в пресс-службе департамента информационных технологий города Москвы.

Чтобы подключить услугу, нужно указать в личном кабинете на mos.ru сведения об участнике экзамена: имя, код регистрации, указанный в уведомлении об экзамене, а также номер документа, удостоверяющего личность. После — указать желаемый тип уведомлений. Подписаться может как сам выпускник, так и его родители или законные представители.

Для получения уведомлений в мобильном приложении "Госуслуги Москвы" необходимо перейти в раздел "Уведомления" и выбрать вкладку "Образовательные", где отобразится тема уведомлений — "Результаты ГИА". Здесь также понадобится ввести данные: код регистрации участника ГИА и номер документа, удостоверяющего личность, который был указан при регистрации на экзамен. После этого подписаться на пуш-уведомления и/или сообщения по электронной почте.