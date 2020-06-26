Дело "Седьмой студии": в чем обвиняют режиссера Кирилла Серебренникова

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости, Виктор Званцев. Сегодня Мещанский районный суд Москвы вынес приговор художественному руководителю "Гоголь-центра" Кириллу Серебренникову, обвиняемому в многомиллионных хищениях. По мнению прокуратуры, доказательств было достаточно, чтобы отправить режиссера за решетку. Однако судья решила иначе и назначила Серебренникову три года условно. Об одном из самых резонансных дел последних лет — в материале РИА Новости.

Незавершенные съемки

Кирилла Серебренникова задержали в августе 2017-го в Санкт-Петербурге, где он снимал фильм "Лето" — о рок-музыканте Викторе Цое. Режиссера доставили в Москву, предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, а Басманный суд отправил его под домашний арест.

Тучи над художественным руководителем "Гоголь-центра" сгущались давно — уголовное дело о многомиллионном хищении бюджетных средств возбудили еще пять лет назад. По версии СК, с 2011-го по 2014 год Минкульт выделил более 214 миллионов рублей на развитие и популяризацию современного искусства. Для этого Серебренников придумал проект "Платформа", объединивший четыре направления: театр, танец, музыку и медиа.

"Платформу" реализовывала автономная некоммерческая организация "Седьмая студия". В нее, кроме студентов Школы-студии МХАТ, вошли продюсеры Алексей Малобродский, Юрий Итин и Екатерина Воронова, Нину Масляеву назначили главным бухгалтером.

Несколько лет режиссер ставил спектакли на разных площадках: сначала в Центре современного искусства "Винзавод", а затем в своем театре "Гоголь-центр". Туда в мае 2017-го следователи и нагрянули с обыском.

Цепочка арестов

Первыми подозреваемыми стали Итин, Малобродский, Воронова и Масляева. Всех, кроме Вороновой, отправили под домашний арест. Продюсер успела покинуть страну и сейчас находится в международном розыске.

Серебренников проходил по делу о многомиллионном хищении как свидетель — до тех пор, пока на него не дала показания главбух. По словам Маляевой, заведомо ложные данные в финансовую отчетность она вносила по приказам Итина, Серебренникова и Малобродского.

Следователи считают, что участники "Платформы" намеренно завышали расходы в бумагах. Фактические затраты были гораздо меньше. Серебренников, по версии СК, поручал продюсерам заключать фиктивные договора с подконтрольными юридическими лицами и частными предпринимателями, якобы оказывающими услуги для "Платформы".

Под видом оплаты этих договоров поступающие от Минкультуры России деньги выводили на расчетные счета так называемых фирм-однодневок, обналичивали и делили.

В октябре 2017-го задержали еще одну подозреваемую — директора Российского академического молодежного театра Софью Апфельбаум. Она от имени Минкульта подписала соглашение на предоставление "Седьмой студии" 214 миллионов рублей, а также, как полагают в СК, помогала согласовывать отчетные документы с завышенными расходами.

Три экспертизы

Судебный процесс стартовал осенью 2018-го. Вину признала лишь Масляева, поэтому ее дело выделили в отдельное производство. Главбух рассказала, что обналичивала деньги в огромном количестве и ежемесячно получала за это 150 тысяч рублей.

Суд назначил несколько экспертиз: финансовую, оценочную и искусствоведческую. Последняя дала положительное заключение о мероприятиях "Платформы", признав их значительным культурным явлением. А вот с первой и второй возникли серьезные проблемы, так как не хватало многих бухгалтерских документов.

"После публикации об аресте Масляевой мне позвонила Воронова и строгим голосом приказала уничтожить всю документацию, якобы по распоряжению Серебренникова, — рассказывала на суде экс-бухгалтер "Седьмой студии" Лариса Войкина, проходившая по делу свидетелем. — Часть документов, хранившихся в электронном виде в моем ноутбуке, я удалила, а бумажные — сожгла или пропустила через шредер".

© АГН "Москва" / Никеричев Андрей Рассмотрение по существу уголовного дела Нины Масляевой — бывшего главного бухгалтера АНО "Седьмая студия" режиссера Кирилла Серебренникова в Мещанском суде. 11 апреля 2019 © АГН "Москва" / Никеричев Андрей Рассмотрение по существу уголовного дела Нины Масляевой — бывшего главного бухгалтера АНО "Седьмая студия" режиссера Кирилла Серебренникова в Мещанском суде. 11 апреля 2019

В результате одна экспертиза оценила материальный ущерб в 133 миллиона рублей. Другая, напротив, показала, что подсудимые не только растратили, но даже сэкономили деньги Минкульта — их мероприятия стоили гораздо дороже.

После этого Мещанский городской суд вернул дело обратно в прокуратуру, однако Мосгорсуд это решение отменил. Третья экспертиза, проводившаяся в центре при Минюсте России при участии театрального критика Ольги Королевой и замдиректора МХАТ имени Горького Елены Баженовой, дала окончательный ответ: ущерб — 128 миллионов рублей.

Именно столько Министерство культуры намерено взыскать с Серебренникова и остальных подсудимых. Хотя режиссера поддержали более трех тысяч коллег, призвав ведомство отозвать иск, требование осталось неизменным.

"Он ни при чем"

"Предъявленное обвинение полностью подтвердилось, — заявил на последнем заседании прокурор Михаил Резниченко. — И в отношении каждого фигуранта суд должен вынести обвинительный приговор, несмотря на непризнание вины".

Адвокат режиссера настаивает на оправдательном вердикте, поскольку все запланированные мероприятия были проведены и деньги потрачены по назначению.

"Министерство культуры получило взамен выделенных средств реализованный проект "Платформа" и поэтому не может быть потерпевшим, — отметил он. — Серебренников и другие люди не составляли организованную группу, выполняли свои обязанности, а сам он не занимался бухгалтерией, юридическими и финансовыми вопросами".

Прокуратура просила для Серебренникова шесть лет колонии и штраф в 800 тысяч рублей, для Малобродского — пять лет, для Итина и Апфельбаум — по четыре.

В итоге режиссера приговорили к трем годам условно и штрафу в 800 тысяч рублей, Итину также назначили три года условно и штраф 200 тысяч рублей, Малобродскому — два года условно и 300 тысяч штрафа, а Апфельбаум и вовсе назначили только штраф. Кроме того, фигуранты дела должны выплатить 128 миллионов рублей по иску Министерства культуры.