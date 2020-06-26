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Билли Айлиш внезапно отписалась от всех в Instagram
Американская певица Билли Айлиш отписалась от всех пользователей в соцсети Instagram, в том числе брата Финнеаса О’Коннелла и кумира детства музыканта Джастина... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T02:09
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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билли айлиш, новости культуры, шоу-бизнес, джастин бибер

Билли Айлиш внезапно отписалась от всех в Instagram

02:09 26.06.2020
2005
© AP Photo / Invision / Richard ShotwellАмериканская певица Билли Айлиш на церемонии вручения премии "Оскар" в Лос-Анджелесе, США
Американская певица Билли Айлиш на церемонии вручения премии Оскар в Лос-Анджелесе, США
© AP Photo / Invision / Richard Shotwell
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Американская певица Билли Айлиш отписалась от всех пользователей в соцсети Instagram, в том числе брата Финнеаса О’Коннелла и кумира детства музыканта Джастина Бибера, сообщает ET Canada.
© Фото : Инстаграм Billie Eilish Страница Billie Eilish инстаграме
Страница Billie Eilish инстаграме
© Фото : Инстаграм Billie Eilish
Страница Billie Eilish инстаграме
По информации издания, ранее Айлиш размещала пост (позже он был удален), в котором написала: "Если я подписана на человека, который однажды обидел вас, напишите мне в директ. Я сразу отпишусь от него и поддержу вас".
В итоге она удалила из подписок сразу всех. Многие пользователи не поняли, почему певица решилась на такой шаг, а сама она пока не прокомментировала ситуацию.
Ранее Билли Айлиш не раз жаловалась на то, что сталкивается с травлей в соцсетях. В феврале она рассказала, что перестала читать комментарии в инстаграме, так как это "разрушало" ее жизнь.
"Странно, чем круче ты что-то делаешь, тем больше людей ненавидят тебя", — пояснила тогда обладательница пяти премий "Грэмми".
Американская певица Билли Айлиш
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