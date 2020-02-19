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2020-02-19T00:42+0300
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Билли Айлиш объяснила, почему перестала читать комментарии в Instagram
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РИА Новости

Билли Айлиш объяснила, почему перестала читать комментарии в Instagram

00:42 19.02.2020
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© AP Photo / Invision / Richard ShotwellАмериканская певица Билли Айлиш на церемонии вручения премии "Оскар" в Лос-Анджелесе, США
Американская певица Билли Айлиш на церемонии вручения премии Оскар в Лос-Анджелесе, США
© AP Photo / Invision / Richard Shotwell
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Американская певица Билли Айлиш объяснила в интервью телеведущей Луизе Минчин, почему перестала читать комментарии в социальной сети Instagram, сообщает NME.

"Это разрушало мою жизнь, — прокомментировала Айлиш. — Странно, чем круче ты что-то делаешь, тем больше людей ненавидят тебя".

По мнению обладательницы пяти премий "Грэмми", для многих "троллей" в сети оставлять негативные комментарии — это действительно смешно. Поэтому никто не собирается останавливаться.
"За экраном мобильного телефона все становятся гораздо смелее, чем есть на самом деле", — присоединился к обсуждению брат поп-звезды, музыкант и композитор Финнеас О’Коннелл.
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По его словам, многие пользователи думают, что знаменитостей невозможно "ранить" словами. Они и так недосягаемы.
"Это не совсем так. Онлайн все равны", — заявил Финнеас.
Билли Айлиш считает "безумием", что вообще читала негативные записи, и что ей надо было давно остановиться.

"Проблема в том, что я всегда хотела оставаться на связи с фанатами и продолжать общаться с ними. Не все же "тролли". Но интернет настолько плохо влияет на мою жизнь, что я вычеркнула его", — объяснила певица.

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