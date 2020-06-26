Власти Вильнюса превратили главную площадь в пляж

МОСКВА, 26 июн —– РИА Новости. В Вильнюсе главную площадь превратили в пляж, В Вильнюсе главную площадь превратили в пляж, сообщает Travel and Leisure.

От столицы Литвы до морского побережья три часа езды, но власти города решили дать возможность жителям в период пандемии и ограничений почувствовать себя на курорте.

С 23 июня чиновники превратили площадь Лукишкес, самую большую в городе, в пляж — с песком, деревянными дорожками, шезлонгами, спасательной вышкой и кабинками для переодевания. "Если жители Вильнюса не могут попасть на море, то море придет к ним", — сказал мэр Ремигиюс Шимашиус.