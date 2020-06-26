https://ria.ru/20200626/1573474871.html
Власти Вильнюса превратили главную площадь в пляж
В Вильнюсе главную площадь превратили в пляж, сообщает Travel and Leisure. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T00:58
2020-06-26T11:01
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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МОСКВА, 26 июн —– РИА Новости.
В Вильнюсе главную площадь превратили в пляж, сообщает
Travel and Leisure.
От столицы Литвы до морского побережья три часа езды, но власти города решили дать возможность жителям в период пандемии и ограничений почувствовать себя на курорте.
С 23 июня чиновники превратили площадь Лукишкес, самую большую в городе, в пляж — с песком, деревянными дорожками, шезлонгами, спасательной вышкой и кабинками для переодевания. "Если жители Вильнюса не могут попасть на море, то море придет к ним", — сказал мэр Ремигиюс Шимашиус.
На пляже посетители должны соблюдать социальную дистанцию. Там можно не только загорать, но и играть в волейбол, а затем отправиться в кафе на соседних улочках. Для лучшего эффекта на площади установили большой экран: днем там транслируют волны и расслабляющие звуки, а вечером показывают фильмы и концерты.