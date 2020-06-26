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Власти Вильнюса превратили главную площадь в пляж
В Вильнюсе главную площадь превратили в пляж, сообщает Travel and Leisure. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T11:01
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Власти Вильнюса превратили главную площадь в пляж

00:58 26.06.2020 (обновлено: 11:01 26.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкГорода мира. Вильнюс
Города мира. Вильнюс
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 26 июн —– РИА Новости. В Вильнюсе главную площадь превратили в пляж, сообщает Travel and Leisure.
От столицы Литвы до морского побережья три часа езды, но власти города решили дать возможность жителям в период пандемии и ограничений почувствовать себя на курорте.
С 23 июня чиновники превратили площадь Лукишкес, самую большую в городе, в пляж — с песком, деревянными дорожками, шезлонгами, спасательной вышкой и кабинками для переодевания. "Если жители Вильнюса не могут попасть на море, то море придет к ним", — сказал мэр Ремигиюс Шимашиус.
На пляже посетители должны соблюдать социальную дистанцию. Там можно не только загорать, но и играть в волейбол, а затем отправиться в кафе на соседних улочках. Для лучшего эффекта на площади установили большой экран: днем там транслируют волны и расслабляющие звуки, а вечером показывают фильмы и концерты.
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