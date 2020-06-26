Соловьиный край: что посмотреть, попробовать и купить в Курске

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Сейчас город принимает туристов практически без ограничений — справок и прохождения карантина не требуется, отели работают, места есть. В понедельник, 22 июня, открылись музеи (маски там обязательны для гостей и сотрудников) и летние веранды кафе, в том числе на крыше торгового центра.

Гостей на северном въезде встречает Триумфальная арка, первая в мире, посвященная победе над фашизмом, — ее поставили 20 лет назад. Вместе с памятником маршалу Жукову, храмом Георгия Победоносца, монументом Неизвестному Солдату и Вечным огнем она входит в композицию мемориала "Курская дуга". Там же — уникальная выставка военной техники под открытым небом: есть гаубицы, "Катюша", легендарный танк Т-34.

Кстати, здесь 23 августа, в день, когда в 1943 году завершилась Курская битва, пройдет парад Победы, перенесенный из-за пандемии коронавируса.