Соловьиный край: что посмотреть, попробовать и купить в Курске

Сейчас город принимает туристов практически без ограничений — справок и прохождения карантина не требуется, отели работают, места есть. В понедельник, 22 июня, открылись музеи (маски там обязательны для гостей и сотрудников) и летние веранды кафе, в том числе на крыше торгового центра.
Гостей на северном въезде встречает Триумфальная арка, первая в мире, посвященная победе над фашизмом, — ее поставили 20 лет назад. Вместе с памятником маршалу Жукову, храмом Георгия Победоносца, монументом Неизвестному Солдату и Вечным огнем она входит в композицию мемориала "Курская дуга". Там же — уникальная выставка военной техники под открытым небом: есть гаубицы, "Катюша", легендарный танк Т-34.
Кстати, здесь 23 августа, в день, когда в 1943 году завершилась Курская битва, пройдет парад Победы, перенесенный из-за пандемии коронавируса.
Сейчас город принимает туристов практически без ограничений — справок и прохождения карантина не требуется, отели работают, места есть. В понедельник, 22 июня, открылись музеи (маски там обязательны для гостей и сотрудников) и летние веранды кафе, в том числе на крыше торгового центра.
Гостей на северном въезде встречает Триумфальная арка, первая в мире, посвященная победе над фашизмом, — ее поставили 20 лет назад. Вместе с памятником маршалу Жукову, храмом Георгия Победоносца, монументом Неизвестному Солдату и Вечным огнем она входит в композицию мемориала "Курская дуга". Там же — уникальная выставка военной техники под открытым небом: есть гаубицы, "Катюша", легендарный танк Т-34.
Кстати, здесь 23 августа, в день, когда в 1943 году завершилась Курская битва, пройдет парад Победы, перенесенный из-за пандемии коронавируса.
Главную площадь Курска назвали Красной еще по велению Екатерины II, которая утвердила первый генплан города. Но именно этого цвета там немного, зато вокруг — монументальные здания и парк имени 1 Мая с аттракционами. Кстати, он открыт, беспокоиться о социальной дистанции не нужно. Иногда, особенно в будни, колесо обозрения, карусель в виде лебедей запускают даже ради одного-двух посетителей.
Главную площадь Курска назвали Красной еще по велению Екатерины II, которая утвердила первый генплан города. Но именно этого цвета там немного, зато вокруг — монументальные здания и парк имени 1 Мая с аттракционами. Кстати, он открыт, беспокоиться о социальной дистанции не нужно. Иногда, особенно в будни, колесо обозрения, карусель в виде лебедей запускают даже ради одного-двух посетителей.
Дойти до Красной площади можно, например, по шумной в любое время суток улице Ленина — с магазинами, кафе, лавочками и скверами. Тут же расположен драматический театр. Если устали от толп, есть смысл выбрать параллельный путь. "Я очень люблю улицу Максима Горького, — рассказывает Юлия Романова, ведущий менеджер Областного центра туризма. — Там тихо и спокойно, сохранилось много старых зданий, включая Сергиево-Казанский кафедральный собор конца XVIII века".
Дойти до Красной площади можно, например, по шумной в любое время суток улице Ленина — с магазинами, кафе, лавочками и скверами. Тут же расположен драматический театр. Если устали от толп, есть смысл выбрать параллельный путь. "Я очень люблю улицу Максима Горького, — рассказывает Юлия Романова, ведущий менеджер Областного центра туризма. — Там тихо и спокойно, сохранилось много старых зданий, включая Сергиево-Казанский кафедральный собор конца XVIII века".
А с самой площади открывается вид на бирюзовый, с блестящими куполами, Знаменский кафедральный собор, построенный в 1816-1826 годах в стиле классицизма. Это одно из главных украшений Курска.
А с самой площади открывается вид на бирюзовый, с блестящими куполами, Знаменский кафедральный собор, построенный в 1816-1826 годах в стиле классицизма. Это одно из главных украшений Курска.
Каждый год в девятую пятницу по Пасхе (в этом году — 19 июня) здесь устраивают крестный ход: Курскую Коренную икону Божией Матери "Знамение" несут из собора в ее летнюю резиденцию — монастырь в 30 километрах от города. Впервые этот обряд состоялся более 400 лет назад. А икона — легендарная. По преданиям, обретена она была в 1295 году в том месте, где позже основали обитель, и пережила не одно покушение. В 1383 году изображение рубили пополам татары, в 1898 году пытались взорвать революционеры, святыню похищали, но она чудом сохранилась. Правда, постоянное место "прописки" иконы — США, но каждый год на время лик возвращается на родину.
Обычно в шествии участвуют тысячи паломников, но в этом году из-за коронавируса оно прошло без прихожан. Красивейший монастырь, по словам Юлии Романовой, сейчас открыт для посещений.
Каждый год в девятую пятницу по Пасхе (в этом году — 19 июня) здесь устраивают крестный ход: Курскую Коренную икону Божией Матери "Знамение" несут из собора в ее летнюю резиденцию — монастырь в 30 километрах от города. Впервые этот обряд состоялся более 400 лет назад. А икона — легендарная. По преданиям, обретена она была в 1295 году в том месте, где позже основали обитель, и пережила не одно покушение. В 1383 году изображение рубили пополам татары, в 1898 году пытались взорвать революционеры, святыню похищали, но она чудом сохранилась. Правда, постоянное место "прописки" иконы — США, но каждый год на время лик возвращается на родину.
Обычно в шествии участвуют тысячи паломников, но в этом году из-за коронавируса оно прошло без прихожан. Красивейший монастырь, по словам Юлии Романовой, сейчас открыт для посещений.
Религиозное событие обычно сопровождается и мирским — ярмаркой, проходящей под стенами Курской Коренной пустыни. Исследователи относят время ее появления и к XIII, и к XVI векам, но первое официальное упоминание — 1708 год. Почти через 80 лет ярмарка получила всероссийский статус, а с 1824-го — международный. В Курском краеведческом музее, расположенном прямо у Знаменского собора, ей посвящен отдельный зал. Там можно увидеть курильницы из Персии, канделябр из Италии, часы-луковку из Франции, карманные — из Швейцарии, стекло, серебро и фарфор из России. Сейчас на Коренскую ярмарку съезжаются торговцы из разных стран, даже из Уругвая и Гвинеи.
Религиозное событие обычно сопровождается и мирским — ярмаркой, проходящей под стенами Курской Коренной пустыни. Исследователи относят время ее появления и к XIII, и к XVI векам, но первое официальное упоминание — 1708 год. Почти через 80 лет ярмарка получила всероссийский статус, а с 1824-го — международный. В Курском краеведческом музее, расположенном прямо у Знаменского собора, ей посвящен отдельный зал. Там можно увидеть курильницы из Персии, канделябр из Италии, часы-луковку из Франции, карманные — из Швейцарии, стекло, серебро и фарфор из России. Сейчас на Коренскую ярмарку съезжаются торговцы из разных стран, даже из Уругвая и Гвинеи.
В этом году ярмарку не проводили, но с покупками в Курске никогда не было проблем. "У нас очень много торговых центров, по их числу на душу населения мы занимаем чуть ли не первое место в Европе", — говорит Юлия Романова.
В этом году ярмарку не проводили, но с покупками в Курске никогда не было проблем. "У нас очень много торговых центров, по их числу на душу населения мы занимаем чуть ли не первое место в Европе", — говорит Юлия Романова.
И Юлия, и сотрудники отелей, и таксисты советуют обязательно посетить один из ТЦ, на крыше которого организовано общественное пространство с кафе, игровыми площадками, качелями и бассейном, зимой превращающимся в каток. Сейчас там, правда, работают только летние веранды, даже просто пройтись по крыше нельзя. Зато поесть с панорамным видом на город — запросто.
И Юлия, и сотрудники отелей, и таксисты советуют обязательно посетить один из ТЦ, на крыше которого организовано общественное пространство с кафе, игровыми площадками, качелями и бассейном, зимой превращающимся в каток. Сейчас там, правда, работают только летние веранды, даже просто пройтись по крыше нельзя. Зато поесть с панорамным видом на город — запросто.
В ресторане при одной из гостиниц Курска можно попробовать традиционные блюда курян из разных районов области. До недавнего времени он работал только навынос, но скоро планируется открытие веранды.
У Соловьиного края (так называют Курскую область) есть своя гастрономическая карта, включающая как блюда по древним рецептам, так и приготовленные по советам знаменитостей. Например, секрет вареников "с дырочкой" пришел от казаков, а они во время Русско-турецкой войны подсмотрели его у противника и улучшили. Дырочка необходима, чтобы начинка (да, она там тоже есть) равномерно и быстро проварилась. Гарбузня — каша из тыквы с пшеничными лепешками — пришла из Поныровского района, а из Горшеченского — каша из пшена и картофеля с луком. Потрясающе вкусная, хотя и простая на первый взгляд. Картофельная друнька — старинное блюдо жителей деревни Дроняево Курчатовского района, секрет ее приготовления веками передавался из поколения в поколение.
В ресторане при одной из гостиниц Курска можно попробовать традиционные блюда курян из разных районов области. До недавнего времени он работал только навынос, но скоро планируется открытие веранды.
У Соловьиного края (так называют Курскую область) есть своя гастрономическая карта, включающая как блюда по древним рецептам, так и приготовленные по советам знаменитостей. Например, секрет вареников "с дырочкой" пришел от казаков, а они во время Русско-турецкой войны подсмотрели его у противника и улучшили. Дырочка необходима, чтобы начинка (да, она там тоже есть) равномерно и быстро проварилась. Гарбузня — каша из тыквы с пшеничными лепешками — пришла из Поныровского района, а из Горшеченского — каша из пшена и картофеля с луком. Потрясающе вкусная, хотя и простая на первый взгляд. Картофельная друнька — старинное блюдо жителей деревни Дроняево Курчатовского района, секрет ее приготовления веками передавался из поколения в поколение.
А вот рецепт овощного супа и ростбифа — от поэта Афанасия Фета, у которого была усадьба в Курской губернии. Вегетарианцам стоит быть осторожнее — блюдо хоть и называется овощным, варится на крепком курином бульоне.
Легендарный кавказский имам Шамиль дважды бывал в Курске — в 1859 и 1868 годах. Оба раза — в качестве пленника, но принимали его как почетного гостя. Так что сейчас можно попробовать "Праздничный обед для Шамиля" — курицу с овощами, пирожки с луком и компот из сухофруктов.
Ну и главное, что нужно съесть в Курске, — это яблоко. Регион — родина знаменитой "антоновки". В 2008 году в центре города фрукту поставили памятник. Этим сортом потчевали даже царей и цариц, например Екатерину II.
А вот рецепт овощного супа и ростбифа — от поэта Афанасия Фета, у которого была усадьба в Курской губернии. Вегетарианцам стоит быть осторожнее — блюдо хоть и называется овощным, варится на крепком курином бульоне.
Легендарный кавказский имам Шамиль дважды бывал в Курске — в 1859 и 1868 годах. Оба раза — в качестве пленника, но принимали его как почетного гостя. Так что сейчас можно попробовать "Праздничный обед для Шамиля" — курицу с овощами, пирожки с луком и компот из сухофруктов.
Ну и главное, что нужно съесть в Курске, — это яблоко. Регион — родина знаменитой "антоновки". В 2008 году в центре города фрукту поставили памятник. Этим сортом потчевали даже царей и цариц, например Екатерину II.
Еще один символ города, не менее, а может, и более знаменитый, чем яблоко, — птица. "В конце XVIII — начале XIX века на Коренской ярмарке курский соловей стоил 120-150 рублей. За эти деньги можно было купить двух коров и двух лошадей, — рассказывает экскурсовод музея, посвященного пернатому. — Цена зависела от того, сколько колен (переливов) он исполняет".
Еще один символ города, не менее, а может, и более знаменитый, чем яблоко, — птица. "В конце XVIII — начале XIX века на Коренской ярмарке курский соловей стоил 120-150 рублей. За эти деньги можно было купить двух коров и двух лошадей, — рассказывает экскурсовод музея, посвященного пернатому. — Цена зависела от того, сколько колен (переливов) он исполняет".
Дело в том, что в Курской области эта птица поет особенно красиво. В честь соловья назвали местный марафон, ледовую автогонку и даже поезд, который сейчас, правда, уже не ходит. Ему посвящены музей и памятник, а сама Курская область считается Соловьиным краем.
Дело в том, что в Курской области эта птица поет особенно красиво. В честь соловья назвали местный марафон, ледовую автогонку и даже поезд, который сейчас, правда, уже не ходит. Ему посвящены музей и памятник, а сама Курская область считается Соловьиным краем.
Узнать больше о Курске и его символах можно в музеях. Например, в краеведческом — вся история, от бивней мамонта, славянской керамики, Суджанских кладов, телескопов (правда, 1825 года выпуска) и до XX века с его войнами и революциями — социальными и технологическими. Сотрудники и даже некоторые экспонаты сейчас в масках. Гостей просят не наступать на красные линии, которыми размечена соцдистанция. Но в первый день работы, 22 июня, музей посетили всего несколько человек, так что пока волноваться не о чем.
Узнать больше о Курске и его символах можно в музеях. Например, в краеведческом — вся история, от бивней мамонта, славянской керамики, Суджанских кладов, телескопов (правда, 1825 года выпуска) и до XX века с его войнами и революциями — социальными и технологическими. Сотрудники и даже некоторые экспонаты сейчас в масках. Гостей просят не наступать на красные линии, которыми размечена соцдистанция. Но в первый день работы, 22 июня, музей посетили всего несколько человек, так что пока волноваться не о чем.
В Курске есть и необычные музеи. Например, городского электротранспорта — это одна из главных достопримечательностей города. Экспозицию открыли в 1988 году. Ну а сам этот транспорт появился здесь в 1898-м. В то время — неслыханное новшество, даже в Москве и Петербурге такого не было.
В Курске есть и необычные музеи. Например, городского электротранспорта — это одна из главных достопримечательностей города. Экспозицию открыли в 1988 году. Ну а сам этот транспорт появился здесь в 1898-м. В то время — неслыханное новшество, даже в Москве и Петербурге такого не было.
Выставочный зал "Курские промыслы и ремесла" — тоже как музей. Здесь продают сувениры. Самый известный — кожлянская игрушка — свистульки из глины в виде котиков, барынь и, конечно же, соловьев. Довольно редкая вещь — свистульки, заполняющиеся водой, издаваемый ими звук очень похож на соловьиные трели. Также известна суджанская керамика, из которой делают не только обычную посуду, но и фигурные сосуды в виде животных и птиц. Каждый образ имеет свое значение: баран символизирует богатство, казак на баране — мужество, мощь. Популярны вышитые рушники, есть и своя хохлома.
Выставочный зал "Курские промыслы и ремесла" — тоже как музей. Здесь продают сувениры. Самый известный — кожлянская игрушка — свистульки из глины в виде котиков, барынь и, конечно же, соловьев. Довольно редкая вещь — свистульки, заполняющиеся водой, издаваемый ими звук очень похож на соловьиные трели. Также известна суджанская керамика, из которой делают не только обычную посуду, но и фигурные сосуды в виде животных и птиц. Каждый образ имеет свое значение: баран символизирует богатство, казак на баране — мужество, мощь. Популярны вышитые рушники, есть и своя хохлома.
Еще в Курске любят спорт. Например, в парке "Боева дача", куда ведет крутая улица под названием Лысая гора, утром, днем и вечером местные жители всех возрастов катаются на велосипедах и роликах, бегают. Это — одно из самых живописных мест в городе и одно из лучших для прогулок. Можно арендовать лодку, взять напрокат велосипед, есть места для купания и пикников. Открыты киоски с едой и напитками (летом предлагают свежие ягоды — клубнику, черешню в стаканах), есть тир.
Еще в Курске любят спорт. Например, в парке "Боева дача", куда ведет крутая улица под названием Лысая гора, утром, днем и вечером местные жители всех возрастов катаются на велосипедах и роликах, бегают. Это — одно из самых живописных мест в городе и одно из лучших для прогулок. Можно арендовать лодку, взять напрокат велосипед, есть места для купания и пикников. Открыты киоски с едой и напитками (летом предлагают свежие ягоды — клубнику, черешню в стаканах), есть тир.
Увидеть все это своими глазами несложно. От Москвы до Курска — 530 километров, ехать нужно в сторону Крыма по одноименной трассе М-2. До Тульской области — это полноценная магистраль с двумя-тремя полосами в каждую сторону и скоростным ограничением 110 километров в час, дальше дорога сужается. Качество асфальта сейчас — на четыре с плюсом, ремонтные работы продолжаются. Проблем ни с заправками, ни с кафе нет. По пути встречаются населенные пункты и иные топонимы с интересными названиями: Первый Воин, Курица, река Лисица.
Поезда ходят из Москвы, Санкт-Петербурга, Анапы, Белгорода и других российских городов. Стоимость билетов — от 900 рублей (из Москвы) до трех тысяч (из Анапы).
Аэропорт Курска принимает рейсы из Москвы, Анапы, Санкт-Петербурга, Сочи, Симферополя. Цена перелета — от трех тысяч рублей.
В черте города самое распространенное средство передвижения — "пазики" (автобусы Павловского автобусного завода). Кажется, что добраться на них можно куда угодно, только вот внутри тесновато, соблюдать социальную дистанцию вряд ли получится. На одной остановке может быть сосредоточено более 20 маршрутов. Также ходят автобусы, троллейбусы, трамваи. Такси недорогое — от 100 до 200 рублей.
Увидеть все это своими глазами несложно. От Москвы до Курска — 530 километров, ехать нужно в сторону Крыма по одноименной трассе М-2. До Тульской области — это полноценная магистраль с двумя-тремя полосами в каждую сторону и скоростным ограничением 110 километров в час, дальше дорога сужается. Качество асфальта сейчас — на четыре с плюсом, ремонтные работы продолжаются. Проблем ни с заправками, ни с кафе нет. По пути встречаются населенные пункты и иные топонимы с интересными названиями: Первый Воин, Курица, река Лисица.
Поезда ходят из Москвы, Санкт-Петербурга, Анапы, Белгорода и других российских городов. Стоимость билетов — от 900 рублей (из Москвы) до трех тысяч (из Анапы).
Аэропорт Курска принимает рейсы из Москвы, Анапы, Санкт-Петербурга, Сочи, Симферополя. Цена перелета — от трех тысяч рублей.
В черте города самое распространенное средство передвижения — "пазики" (автобусы Павловского автобусного завода). Кажется, что добраться на них можно куда угодно, только вот внутри тесновато, соблюдать социальную дистанцию вряд ли получится. На одной остановке может быть сосредоточено более 20 маршрутов. Также ходят автобусы, троллейбусы, трамваи. Такси недорогое — от 100 до 200 рублей.