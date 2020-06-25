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Популярный российский блогер погиб в 31 год
Российский блогер Александр Diablo R1 разбился на мотоцикле на автодороге Р-22 "Каспий" в Тамбовской области. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T23:15
тамбовская область
волгоград
тамбов
происшествия
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Покупка спортбайка неспортсменами - это акт отложенного самоубийства, а выезд на нем на дорогу общего пользования - это поворот барабана русской рулетки.
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Что-то блогерам не везёт последние дни.
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29
тамбовская область
волгоград
тамбов
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573489882_0:0:478:270_1400x0_80_0_0_004ef0a14c250375c3d0e6e35077c60b.png
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
тамбовская область, волгоград, тамбов, происшествия

Популярный российский блогер погиб в 31 год

23:12 25.06.2020 (обновлено: 23:15 25.06.2020)
21000
© Фото : аккаунт в Instagram "diablo__r1"Блогер Александр Diablo R1
Блогер Александр Diablo R1
© Фото : аккаунт в Instagram "diablo__r1"
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Российский блогер Александр Diablo R1 разбился на мотоцикле на автодороге Р-22 "Каспий" в Тамбовской области.
Как сообщается на сайте управления ГИБДД по региону, авария произошла 24 июня в 14:25 мск на 490-м километре трассы. Мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем.
"В результате ДТП водитель мотоцикла погиб на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи", — говорится в сообщении.
Друг погибшего, блогер pilot.zx6r написал в инстаграме, что Александр направлялся из Тамбова в Волгоград. Он отметил, что о манере езды Diablo R1 "разговаривали не раз", и добавил, что везение "рано или поздно заканчивается".
"Предвижу много грязи и злости, но об ушедших говорят либо хорошо, либо вовсе не говорят", — говорится в посте.
Diablo R1 снимал обзоры на мотоциклы и выполнял различные маневры на камеру. На его ютьюб-канал подписались 199 тысяч человек. Ему был 31 год.
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Обсудить 29
Тамбовская областьВолгоградТамбовПроисшествия
Популярные комментарии
Покупка спортбайка неспортсменами - это акт отложенного самоубийства, а выезд на нем на дорогу общего пользования - это поворот барабана русской рулетки.
25 июня, 23:30
Сергей Смирнов
7402001
Что-то блогерам не везёт последние дни.
25 июня, 23:22
Naum Vygodsky
1151201
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