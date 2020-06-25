https://ria.ru/20200625/1573490290.html
Популярный российский блогер погиб в 31 год
Российский блогер Александр Diablo R1 разбился на мотоцикле на автодороге Р-22 "Каспий" в Тамбовской области. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T23:12
2020-06-25T23:15
тамбовская область
волгоград
тамбов
происшествия
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Сергей Смирнов
Покупка спортбайка неспортсменами - это акт отложенного самоубийства, а выезд на нем на дорогу общего пользования - это поворот барабана русской рулетки.
77
Naum Vygodsky
Что-то блогерам не везёт последние дни.
20
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тамбовская область
волгоград
тамбов
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573489882_0:0:478:270_1400x0_80_0_0_004ef0a14c250375c3d0e6e35077c60b.png
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тамбовская область, волгоград, тамбов, происшествия