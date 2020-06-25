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Мэр Минска назвал возможную причину проблем с водой в городе
Председатель Минского городского исполнительного комитета Анатолий Сивак сообщил, что точные причины возникших проблем с качеством воды у части жителей Минска в РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T22:14
анатолий сивак
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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анатолий сивак, октябрьский, минск, белоруссия, в мире

Мэр Минска назвал возможную причину проблем с водой в городе

22:14 25.06.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВодопроводный кран
Водопроводный кран
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МИНСК, 25 июн – РИА Новости. Председатель Минского городского исполнительного комитета Анатолий Сивак сообщил, что точные причины возникших проблем с качеством воды у части жителей Минска в настоящее время не установлены, но они могут быть связаны с выполнением технических регламентов после проведения работ по замене части водовода.
В среду жители двух минских районов - Фрунзенского и Московского - с населением до 800 тысяч человек пожаловались в соцсетях, что вода из-под крана пахнет "йодом", "хлоркой" и "нечистотами". Некоторые писали о раздражении и зуде на коже. Вечером в среду в эти районы был организован подвоз качественной воды в автоцистернах. С обеспечением чистой водой жителям пострадавших районов Минска помогали также волонтеры и бизнес, в частности, компании, выпускающие бутилированную воду. В четверг "Минскводоканал" заявил, что воду из-под крана нельзя пить, но можно использовать в хозяйстве. По данным предприятия, на насосных станциях вода соответствует нормативам, но минчане должны слить ее в своих квартирах, чтобы некачественную воду из системы вытеснила чистая вода. К сливу некачественной воды из системы в четверг также подключились подразделения МЧС.
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"Причины произошедшего на данный момент не установлены. Исходя из докладов городских служб одна из версий связана с выполнением технических регламентов после проведения работ по замене части водовода. Для проведения соответствующих надзорных действий и установления истинных причин Минский горисполком обратился в прокуратуру", - цитирует Сивака пресс-служба мэрии в официальном Telegram-канале.
По его словам, в зону системы водоснабжения, где возникли проблемы с качеством воды, попало 2569 домов, в 96% из них уже завершены работы по промывке водопроводов. Сейчас городским центром гигиены и эпидемиологии в отдельных точках, их около 100, делается анализ воды, проинформировал глава исполкома. Он отметил, что если результаты будут положительными, существующие ограничения по потреблению питьевой воды будут сняты.
"Проблемы с водой возникли в тех районах столицы, где вода подается из поверхностных источников. Первые обращения по качеству воды стали поступать от жителей Фрунзенского и Московского районов, потому что их территория находится рядом с очистными станциями. До остальных некачественная вода дошла позже, потому что расстояние дальше. Это - микрорайоны железнодорожного вокзала и часть Курасовщины в Октябрьском (районе – ред.), улицы Немига-Тимирязева в Центральном (районе – ред.)", - сказал мэр. Он подчеркнул, что "ситуация контролируемая".

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