Мэр Минска назвал возможную причину проблем с водой в городе

"Причины произошедшего на данный момент не установлены. Исходя из докладов городских служб одна из версий связана с выполнением технических регламентов после проведения работ по замене части водовода. Для проведения соответствующих надзорных действий и установления истинных причин Минский горисполком обратился в прокуратуру", - цитирует Сивака пресс-служба мэрии в официальном Telegram-канале.

По его словам, в зону системы водоснабжения, где возникли проблемы с качеством воды, попало 2569 домов, в 96% из них уже завершены работы по промывке водопроводов. Сейчас городским центром гигиены и эпидемиологии в отдельных точках, их около 100, делается анализ воды, проинформировал глава исполкома. Он отметил, что если результаты будут положительными, существующие ограничения по потреблению питьевой воды будут сняты.