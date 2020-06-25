https://ria.ru/20200625/1573486775.html
Объявлен конкурс на создание талисмана 800-летия Нижнего Новгорода
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин дал старт общероссийскому конкурсу на создание эскиза талисмана 800-летия Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T20:07
2020-06-25T20:07
нижегородская область
глеб никитин
нижний новгород
общество
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нижний новгород
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
глеб никитин, нижний новгород, общество
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июн - РИА Новости.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
дал старт общероссийскому конкурсу на создание эскиза талисмана 800-летия Нижнего Новгорода
, сообщает пресс-служба правительства региона.
Восемьсот лет со дня основания Нижнего Новгорода будет отмечаться в 2021 году.
"800-летие Нижнего Новгорода – событие не только общероссийского, но и общемирового масштаба. Хочется, чтобы талисман юбилея был близок каждому человеку и в то же время отражал самобытность нашего древнего города", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Как сообщил губернатор, эскизы талисмана принимаются до 14 июля включительно.
"Это должен быть один из ярких и узнаваемых символов, воплощающий в себе ключевые образы Нижнего Новгорода: историю, архитектуру, культуру, ландшафты, народные промыслы, городские легенды или известных персонажей", - отметил Никитин.
Конкурс на создание символа 800-летия проводится по всей России совместно с программой поддержки талантливых авторов "Вконтакте" — VK Talents. Выбор талисмана пройдет в несколько этапов. Чтобы принять участие в первом этапе, необходимо нарисовать эскиз талисмана и опубликовать его до 14 июля в сообществе или на личной странице в соцсети "Вконтакте" с хештегом #vktalents_nizhny800.
На втором этапе жюри выберет трёх финалистов, которые получат памятные призы и билеты на главное событие в рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода в августе 2021 года. Их персонажи доработают и представят на открытое голосование горожанам, которые и выберут талисман празднования 800-летия Нижнего Новгорода. Итоги будут подведены 15 августа 2020 года.