Объявлен конкурс на создание талисмана 800-летия Нижнего Новгорода

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июн - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин дал старт общероссийскому конкурсу на создание эскиза талисмана 800-летия Нижнего Новгорода , сообщает пресс-служба правительства региона.

Восемьсот лет со дня основания Нижнего Новгорода будет отмечаться в 2021 году.

"800-летие Нижнего Новгорода – событие не только общероссийского, но и общемирового масштаба. Хочется, чтобы талисман юбилея был близок каждому человеку и в то же время отражал самобытность нашего древнего города", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.

Как сообщил губернатор, эскизы талисмана принимаются до 14 июля включительно.

"Это должен быть один из ярких и узнаваемых символов, воплощающий в себе ключевые образы Нижнего Новгорода: историю, архитектуру, культуру, ландшафты, народные промыслы, городские легенды или известных персонажей", - отметил Никитин.

Конкурс на создание символа 800-летия проводится по всей России совместно с программой поддержки талантливых авторов "Вконтакте" — VK Talents. Выбор талисмана пройдет в несколько этапов. Чтобы принять участие в первом этапе, необходимо нарисовать эскиз талисмана и опубликовать его до 14 июля в сообществе или на личной странице в соцсети "Вконтакте" с хештегом #vktalents_nizhny800.