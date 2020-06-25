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В Пензенской области умерла еще одна пациентка с COVID-19
Еще одна пациентка с коронавирусной инфекцией скончалась в Пензенской области, общее число умерших в регионе возросло до 38, сообщила пресс-секретарь... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T19:51
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РИА Новости
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, пензенская область, общество

В Пензенской области умерла еще одна пациентка с COVID-19

19:51 25.06.2020
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Тестирование на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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САРАТОВ, 25 июн - РИА Новости. Еще одна пациентка с коронавирусной инфекцией скончалась в Пензенской области, общее число умерших в регионе возросло до 38, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области лабораторно подтверждено 4593 случая коронавируса. К 24 июня скончались 37 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
"Ушла из жизни женщина 1961 года рождения. Сопутствующее (заболевание): ожирение первой степени. Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она отметила, что врачи в области в четверг выписали 139 пациентов, вылечившихся от коронавируса, общее число выздоровевших в регионе увеличилось до 4239 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыПензенская областьОбщество
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