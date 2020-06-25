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Минздрав Армении прокомментировал смертность от COVID-19 в реанимациях
Глава минздрава Армении Арсен Торосян считает "хорошим" показатель уровня смертности от коронавируса в 24%, регистрируемый в отделениях реанимации медицинских... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T19:44
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, армения, в мире

Минздрав Армении прокомментировал смертность от COVID-19 в реанимациях

19:44 25.06.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМедицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 25 июн – РИА Новости. Глава минздрава Армении Арсен Торосян считает "хорошим" показатель уровня смертности от коронавируса в 24%, регистрируемый в отделениях реанимации медицинских учреждений страны.
"В наших отделениях реанимации процент смертности (от коронавируса – ред.) составляет примерно 24%. Это "хороший" показатель, он обусловлен трудом наших медработников и оказанием своевременной и надлежащей медицинской помощи", - написал министр в Facebook.
Торосян добавил, что "во многих развитых западных странах этот показатель колеблется в пределах 35-45%".
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля. В стране, по данным на четверг, выявлены 22,5 тысячи случаев заражения, 11,3 тысячи пациентов вылечились, 397 скончались.
Зданием армянского парламента в Ереване
24 июня, 15:20Распространение нового коронавируса
Еще два депутата парламента Армении сообщили о выявленном у них COVID-19
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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