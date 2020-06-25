Минздрав Армении прокомментировал смертность от COVID-19 в реанимациях

Торосян добавил, что "во многих развитых западных странах этот показатель колеблется в пределах 35-45%".

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля. В стране, по данным на четверг, выявлены 22,5 тысячи случаев заражения, 11,3 тысячи пациентов вылечились, 397 скончались.