Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200625/1573485272.html
Полицейского задержали в Нью-Йорке после применения удушающего приема
Полицейский в Нью-Йорке задержан после появления видео, на котором видно, как он применяет удушающий прием, сообщает телеканал NBC News. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T19:25
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)
нью-йорк (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572382941_0:113:2271:1390_1400x0_80_0_0_2b7bbb6536ce5758b56aca18bb99648e.jpg
https://ria.ru/20200625/1573462627.html
2
нью-йорк (город)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572382941_0:113:2271:1390_1400x0_80_0_0_2b7bbb6536ce5758b56aca18bb99648e.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572382941_134:0:2138:1503_1400x0_80_0_0_e069c1c66640aabb8ca3957e81960018.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572382941_768:0:2271:1503_1400x0_80_0_0_b05acbbb3caadabbb5c7994303998651.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк), нью-йорк (город), сша, в мире

Полицейского задержали в Нью-Йорке после применения удушающего приема

19:25 25.06.2020
794
© РИА Новости / Брайан СмитПолицейские стоят в оцеплении во время протестов на одной из улиц Нью-Йорка
Полицейские стоят в оцеплении во время протестов на одной из улиц Нью-Йорка
© РИА Новости / Брайан Смит
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Полицейский в Нью-Йорке задержан после появления видео, на котором видно, как он применяет удушающий прием, сообщает телеканал NBC News.
Сообщается, что бывшему офицеру полиции Дэвиду Эфэндору могут предъявить обвинения в удушении. Отмечается, что это не первый случай, когда он применил силу на работе: ранее его уже обвиняли в нападении после появления видео, на котором было записано, как он ударяет подростка.
Ранее телеканал NBC News сообщил, что полицейского отстранили в воскресенье из-за видео, на котором было заснято применение удушающего приема против чернокожего мужчины. На видео показано, как несколько полицейских удерживают мужчину на животе, а один из них обвивает рукой его шею. В свою очередь, на видео с нательной камеры видно, как трое мужчин спорят с полицией перед тем, как был применен удушающий прием. Один из них подходит к полицейским и спрашивает, боятся ли они.
Источник в правоохранительных органах сообщил телеканалу, что инцидент произошел, после того как поступил вызов, сообщающий о том, что трое мужчин доставляют беспокойство другим людям и кидают в них предметы.
Беспорядки возле Белого дома в Вашингтоне
© REUTERS / Tom Brenner

Ситуация стала критической, когда демонстранты попытались снести статую седьмому президенту США Эндрю Джексону.

Протестующие попытаются снести статую седьмому президенту США Эндрю Джексона возле Белого дома, Вашингтон
1 из 14

Ситуация стала критической, когда демонстранты попытались снести статую седьмому президенту США Эндрю Джексону.

© REUTERS / Tom Brenner
© REUTERS / Joshua Roberts

Протестующие повалили временный забор вокруг монумента, некоторые взобрались на него и обвязать веревкой.

Полиция применяет слезоточивый газ к участникам акции протеста в Вашингтоне, США
2 из 14

Протестующие повалили временный забор вокруг монумента, некоторые взобрались на него и обвязать веревкой.

© REUTERS / Joshua Roberts
© REUTERS / Tom Brenner

Участники акции протеста на площади Лафайетт, где находится памятник Эндрю Джексону.

Участники акции протеста возле Белого дома на площади Лафайетт, Вашингтон
3 из 14

Участники акции протеста на площади Лафайетт, где находится памятник Эндрю Джексону.

© REUTERS / Tom Brenner
© REUTERS / Tom Brenner

Толпа выкрикивала: "Эндрю Джексон должен уйти!".

Беспорядки возле Белого дома на площади Лафайетт, Вашингтон
4 из 14

Толпа выкрикивала: "Эндрю Джексон должен уйти!".

© REUTERS / Tom Brenner
© AFP 2020 / Getty Images/Tasos Katopodis

Полицейские сформировали барьер вокруг статуи.

Протестующий после столкновения с полицией возле Белого дома на площади Лафайетт, Вашингтон
5 из 14

Полицейские сформировали барьер вокруг статуи.

© AFP 2020 / Getty Images/Tasos Katopodis
© AFP 2020 / Getty Images/Drew Angerer

Начались столкновения.

Беспорядки возле Белого дома на площади Лафайетт, Вашингтон
6 из 14

Начались столкновения.

© AFP 2020 / Getty Images/Drew Angerer
© AFP 2020 / Getty Images/Drew Angerer

Для разгона участников акции полицейским пришлось применить перцовый спрей.

Протестующие бегут после столкновения с полицией возле Белого дома на площади Лафайетт, Вашингтон
7 из 14

Для разгона участников акции полицейским пришлось применить перцовый спрей.

© AFP 2020 / Getty Images/Drew Angerer
© AFP 2020 / Getty Images/Tasos Katopodis

Президент США Дональд Трамп назвал случившееся в парке Лафайетт возмутительным вандализмом.

Протестующие попытаются снести статую седьмому президенту США Эндрю Джексона возле Белого дома, Вашингтон
8 из 14

Президент США Дональд Трамп назвал случившееся в парке Лафайетт возмутительным вандализмом.

© AFP 2020 / Getty Images/Tasos Katopodis
© AFP 2020 / Getty Images/Tasos Katopodis

"Десять лет в тюрьме по закону о сохранении памятников ветеранам. Берегитесь!" — написал Трамп в Twitter.

Беспорядки возле Белого дома на площади Лафайетт, Вашингтон
9 из 14

"Десять лет в тюрьме по закону о сохранении памятников ветеранам. Берегитесь!" — написал Трамп в Twitter.

© AFP 2020 / Getty Images/Tasos Katopodis
© REUTERS / Joshua Roberts

Столкновение полицейских с протестующими возле Белого дома на площади Лафайетт.

Столкновение полицейских с протестующими возле Белого дома на площади Лафайетт, Вашингтон
10 из 14

Столкновение полицейских с протестующими возле Белого дома на площади Лафайетт.

© REUTERS / Joshua Roberts
© REUTERS / Tom Brenner

Волна протестов прокатилась по США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в Миннеаполисе.

Беспорядки возле Белого дома на площади Лафайетт, Вашингтон
11 из 14

Волна протестов прокатилась по США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в Миннеаполисе.

© REUTERS / Tom Brenner
© REUTERS / Tom Brenner

После начала беспорядков четырех полицейских уволили, одного из них обвинили в убийстве.

Беспорядки возле Белого дома на площади Лафайетт, Вашингтон
12 из 14

После начала беспорядков четырех полицейских уволили, одного из них обвинили в убийстве.

© REUTERS / Tom Brenner
© AFP 2020 / Eric Baradat

В стране обострились дискуссии о расовой дискриминации.

Беспорядки возле Белого дома на площади Лафайетт, Вашингтон
13 из 14

В стране обострились дискуссии о расовой дискриминации.

© AFP 2020 / Eric Baradat
© REUTERS / Tom Brenner

Было снесено несколько памятников южанам, воевавшим в Гражданской войне США.

Беспорядки возле Белого дома на площади Лафайетт, Вашингтон
14 из 14

Было снесено несколько памятников южанам, воевавшим в Гражданской войне США.

© REUTERS / Tom Brenner
1 из 14

Ситуация стала критической, когда демонстранты попытались снести статую седьмому президенту США Эндрю Джексону.

© REUTERS / Tom Brenner
2 из 14

Протестующие повалили временный забор вокруг монумента, некоторые взобрались на него и обвязать веревкой.

© REUTERS / Joshua Roberts
3 из 14

Участники акции протеста на площади Лафайетт, где находится памятник Эндрю Джексону.

© REUTERS / Tom Brenner
4 из 14

Толпа выкрикивала: "Эндрю Джексон должен уйти!".

© REUTERS / Tom Brenner
5 из 14

Полицейские сформировали барьер вокруг статуи.

© AFP 2020 / Getty Images/Tasos Katopodis
6 из 14

Начались столкновения.

© AFP 2020 / Getty Images/Drew Angerer
7 из 14

Для разгона участников акции полицейским пришлось применить перцовый спрей.

© AFP 2020 / Getty Images/Drew Angerer
8 из 14

Президент США Дональд Трамп назвал случившееся в парке Лафайетт возмутительным вандализмом.

© AFP 2020 / Getty Images/Tasos Katopodis
9 из 14

"Десять лет в тюрьме по закону о сохранении памятников ветеранам. Берегитесь!" — написал Трамп в Twitter.

© AFP 2020 / Getty Images/Tasos Katopodis
10 из 14

Столкновение полицейских с протестующими возле Белого дома на площади Лафайетт.

© REUTERS / Joshua Roberts
11 из 14

Волна протестов прокатилась по США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в Миннеаполисе.

© REUTERS / Tom Brenner
12 из 14

После начала беспорядков четырех полицейских уволили, одного из них обвинили в убийстве.

© REUTERS / Tom Brenner
13 из 14

В стране обострились дискуссии о расовой дискриминации.

© AFP 2020 / Eric Baradat
14 из 14

Было снесено несколько памятников южанам, воевавшим в Гражданской войне США.

© REUTERS / Tom Brenner
По словам представителя государственного защитника, представляющего интересы пострадавшего, мужчину после инцидента госпитализировали.
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо 12 июня подписал законы, усиливающие контроль над действиями полиции, в том числе законодательные акты об уголовной ответственности за применение удушающего приема при задержании и о раскрытии сведений дисциплинарного характера о полицейских.
Гибель афроамериканца Джорджа Флойда привела к продолжавшимся более недели массовым протестам против действий полиции и расизма в США и других странах. В числе призывов активистов – реформа полиции, в том числе изменения в практику финансирования правоохранительных органов.
Беспорядки возле Белого дома на площади Лафайетт, Вашингтон
Вчера, 14:02
Шеф полиции Тусона подал в отставку после гибели мужчины при задержании
32210013
Обсудить 2
Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаЭндрю Куомо (губернатор штата Нью-Йорк)Нью-Йорк (город)СШАВ мире
Рекомендуем
Анастасия Ивлеева
Ивлеева объяснила хвастовство роскошной жизнью
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД ответили на слова премьера Латвии о "советской оккупации"
Президент США Дональд Трамп
Трамп оценил ситуацию с коронавирусом в США
Патрульный корабль ледового класса Иван Папанин
В США считают ледокол "Иван Папанин" наступательным вооружением
Сотрудники полиции и Национальной гвардии США
Американские конгрессмены приняли законопроект о реформе полиции
Вашингтон, США
Палата представителей конгресса США проголосует за создание нового штата
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Сын погибшего в ДТП ответил на предложение Ефремова об "усыновлении"
Михаил Саакашвили
Саакашвили заявил о превосходстве России над Украиной
Одиночный пикет у здания посольства США в Москве, на котором вывешен флаг ЛГБТ-сообщества
МИД пошутил про флаг ЛГБТ на здании посольства США
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
Власти Техаса приостановили открытие штата из-за роста случаев COVID-19
Общественный штаб по наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ
Явка на электронном голосовании по поправкам составила 40 процентов
Отдыхающие в отеле Sun Aqua Vilu Reef 5* на одном из Мальдивских островов
Выяснилось, когда Мальдивы начнут принимать туристов
Полицейский
Полиция проверяет данные о двойном голосовании по поправкам
Строительство газопровода в территориальных водах Германии
Германия готовит ответ на новые санкции США по "Северному потоку — 2"
Сергей Хрущев
Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:21Эксперт прокомментировал заявление лидера Мексики о топливе для Венесуэлы
09:20На Колыме умер четвертый пациент с COVID-19
09:19В Госдуме попросили проверить инцидент с флагом ЛГБТ на посольстве США
09:18Российский посол в Германии рассказал о ситуации с "Северным потоком — 2"
09:16В Воронежской области число пациентов с COVID-19 превысило 6,8 тысячи
09:15Прокуратура начала проверку из-за задевшего причал в Москве теплохода
09:15В США предложили создать фонд, чтобы подготовить Пентагон к пандемиям
09:11В Москве выздоровели 1997 пациентов с коронавирусом
09:09Посол России назвал причину отсрочки встречи "нормандского формата"
09:08В Японии одна из крупнейших туркомпаний не будет нанимать новых людей
09:03В ЛНР четвертые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
09:00Хрупкий мужской пол. В чем проблема детей, выросших у властной матери
08:57На Украине выявили 1109 случаев заражения коронавирусом за сутки
08:53Цены на нефть растут на оптимизме вокруг восстановления спроса
08:50Пушков прокомментировал слова Порошенко о "возвращении" Крыма
08:48Аэропорт Орли возобновил работу, приостановленную из-за коронавируса
08:46В Подмосковье вылечили более 30 тысяч пациентов с коронавирусом
08:43В Индии от ударов молний умерли более ста человек за двое суток
08:38В МИД Японии рассказали о переговорах с Россией
08:34Из Владивостока впервые за долгое время запустят рейсы в Сочи и Крым
Лента новостейМолния