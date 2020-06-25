Полицейского задержали в Нью-Йорке после применения удушающего приема

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Полицейский в Нью-Йорке задержан после появления видео, на котором видно, как он применяет удушающий прием, сообщает телеканал NBC News.
Сообщается, что бывшему офицеру полиции Дэвиду Эфэндору могут предъявить обвинения в удушении. Отмечается, что это не первый случай, когда он применил силу на работе: ранее его уже обвиняли в нападении после появления видео, на котором было записано, как он ударяет подростка.
Ранее телеканал NBC News сообщил, что полицейского отстранили в воскресенье из-за видео, на котором было заснято применение удушающего приема против чернокожего мужчины. На видео показано, как несколько полицейских удерживают мужчину на животе, а один из них обвивает рукой его шею. В свою очередь, на видео с нательной камеры видно, как трое мужчин спорят с полицией перед тем, как был применен удушающий прием. Один из них подходит к полицейским и спрашивает, боятся ли они.
Источник в правоохранительных органах сообщил телеканалу, что инцидент произошел, после того как поступил вызов, сообщающий о том, что трое мужчин доставляют беспокойство другим людям и кидают в них предметы.
По словам представителя государственного защитника, представляющего интересы пострадавшего, мужчину после инцидента госпитализировали.
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо 12 июня подписал законы, усиливающие контроль над действиями полиции, в том числе законодательные акты об уголовной ответственности за применение удушающего приема при задержании и о раскрытии сведений дисциплинарного характера о полицейских.
Гибель афроамериканца Джорджа Флойда привела к продолжавшимся более недели массовым протестам против действий полиции и расизма в США и других странах. В числе призывов активистов – реформа полиции, в том числе изменения в практику финансирования правоохранительных органов.
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