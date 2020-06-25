Полицейского задержали в Нью-Йорке после применения удушающего приема

Сообщается, что бывшему офицеру полиции Дэвиду Эфэндору могут предъявить обвинения в удушении. Отмечается, что это не первый случай, когда он применил силу на работе: ранее его уже обвиняли в нападении после появления видео, на котором было записано, как он ударяет подростка.

Ранее телеканал NBC News сообщил, что полицейского отстранили в воскресенье из-за видео, на котором было заснято применение удушающего приема против чернокожего мужчины. На видео показано, как несколько полицейских удерживают мужчину на животе, а один из них обвивает рукой его шею. В свою очередь, на видео с нательной камеры видно, как трое мужчин спорят с полицией перед тем, как был применен удушающий прием. Один из них подходит к полицейским и спрашивает, боятся ли они.