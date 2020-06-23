Беспорядки возле Белого дома в Вашингтоне

Ситуация стала критической, когда демонстранты попытались снести статую седьмому президенту США Эндрю Джексону.
Ситуация стала критической, когда демонстранты попытались снести статую седьмому президенту США Эндрю Джексону.
Протестующие повалили временный забор вокруг монумента, некоторые взобрались на него и обвязать веревкой.
Протестующие повалили временный забор вокруг монумента, некоторые взобрались на него и обвязать веревкой.
Участники акции протеста на площади Лафайетт, где находится памятник Эндрю Джексону.
Участники акции протеста на площади Лафайетт, где находится памятник Эндрю Джексону.
Толпа выкрикивала: "Эндрю Джексон должен уйти!".
Полицейские сформировали барьер вокруг статуи.
Начались столкновения.
Для разгона участников акции полицейским пришлось применить перцовый спрей.
Для разгона участников акции полицейским пришлось применить перцовый спрей.
Президент США Дональд Трамп назвал случившееся в парке Лафайетт возмутительным вандализмом.
Президент США Дональд Трамп назвал случившееся в парке Лафайетт возмутительным вандализмом.
"Десять лет в тюрьме по закону о сохранении памятников ветеранам. Берегитесь!" — написал Трамп в Twitter.
"Десять лет в тюрьме по закону о сохранении памятников ветеранам. Берегитесь!" — написал Трамп в Twitter.
Столкновение полицейских с протестующими возле Белого дома на площади Лафайетт.
Столкновение полицейских с протестующими возле Белого дома на площади Лафайетт.
Волна протестов прокатилась по США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в Миннеаполисе.
Волна протестов прокатилась по США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в Миннеаполисе.
После начала беспорядков четырех полицейских уволили, одного из них обвинили в убийстве.
После начала беспорядков четырех полицейских уволили, одного из них обвинили в убийстве.
В стране обострились дискуссии о расовой дискриминации.
Было снесено несколько памятников южанам, воевавшим в Гражданской войне США.