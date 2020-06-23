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Беспорядки возле Белого дома в Вашингтоне
Протесты в центре Вашингтона переросли в беспорядки, для разгона участников акции полиция применила слезоточивый газ. Кадры с места событий — в фотоленте... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T12:11
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353
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вашингтон, фото, фото

Беспорядки возле Белого дома в Вашингтоне

12:10 23.06.2020 (обновлено: 12:11 23.06.2020)
422
Протесты в центре Вашингтона переросли в беспорядки, для разгона участников акции полиция применила слезоточивый газ. Кадры с места событий — в фотоленте Ria.ru.
© REUTERS / Tom Brenner

Ситуация стала критической, когда демонстранты попытались снести статую седьмому президенту США Эндрю Джексону.

Протестующие попытаются снести статую седьмому президенту США Эндрю Джексона возле Белого дома, Вашингтон
1 из 14

Ситуация стала критической, когда демонстранты попытались снести статую седьмому президенту США Эндрю Джексону.

© REUTERS / Tom Brenner
© REUTERS / Joshua Roberts

Протестующие повалили временный забор вокруг монумента, некоторые взобрались на него и обвязать веревкой.

Полиция применяет слезоточивый газ к участникам акции протеста в Вашингтоне, США
2 из 14

Протестующие повалили временный забор вокруг монумента, некоторые взобрались на него и обвязать веревкой.

© REUTERS / Joshua Roberts
© REUTERS / Tom Brenner

Участники акции протеста на площади Лафайетт, где находится памятник Эндрю Джексону.

Участники акции протеста возле Белого дома на площади Лафайетт, Вашингтон
3 из 14

Участники акции протеста на площади Лафайетт, где находится памятник Эндрю Джексону.

© REUTERS / Tom Brenner
© REUTERS / Tom Brenner

Толпа выкрикивала: "Эндрю Джексон должен уйти!".

Беспорядки возле Белого дома на площади Лафайетт, Вашингтон
4 из 14

Толпа выкрикивала: "Эндрю Джексон должен уйти!".

© REUTERS / Tom Brenner
© AFP 2020 / Getty Images/Tasos Katopodis

Полицейские сформировали барьер вокруг статуи.

Протестующий после столкновения с полицией возле Белого дома на площади Лафайетт, Вашингтон
5 из 14

Полицейские сформировали барьер вокруг статуи.

© AFP 2020 / Getty Images/Tasos Katopodis
© AFP 2020 / Getty Images/Drew Angerer

Начались столкновения.

Беспорядки возле Белого дома на площади Лафайетт, Вашингтон
6 из 14

Начались столкновения.

© AFP 2020 / Getty Images/Drew Angerer
© AFP 2020 / Getty Images/Drew Angerer

Для разгона участников акции полицейским пришлось применить перцовый спрей.

Протестующие бегут после столкновения с полицией возле Белого дома на площади Лафайетт, Вашингтон
7 из 14

Для разгона участников акции полицейским пришлось применить перцовый спрей.

© AFP 2020 / Getty Images/Drew Angerer
© AFP 2020 / Getty Images/Tasos Katopodis

Президент США Дональд Трамп назвал случившееся в парке Лафайетт возмутительным вандализмом.

Протестующие попытаются снести статую седьмому президенту США Эндрю Джексона возле Белого дома, Вашингтон
8 из 14

Президент США Дональд Трамп назвал случившееся в парке Лафайетт возмутительным вандализмом.

© AFP 2020 / Getty Images/Tasos Katopodis
© AFP 2020 / Getty Images/Tasos Katopodis

"Десять лет в тюрьме по закону о сохранении памятников ветеранам. Берегитесь!" — написал Трамп в Twitter.

Беспорядки возле Белого дома на площади Лафайетт, Вашингтон
9 из 14

"Десять лет в тюрьме по закону о сохранении памятников ветеранам. Берегитесь!" — написал Трамп в Twitter.

© AFP 2020 / Getty Images/Tasos Katopodis
© REUTERS / Joshua Roberts

Столкновение полицейских с протестующими возле Белого дома на площади Лафайетт.

Столкновение полицейских с протестующими возле Белого дома на площади Лафайетт, Вашингтон
10 из 14

Столкновение полицейских с протестующими возле Белого дома на площади Лафайетт.

© REUTERS / Joshua Roberts
© REUTERS / Tom Brenner

Волна протестов прокатилась по США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в Миннеаполисе.

Беспорядки возле Белого дома на площади Лафайетт, Вашингтон
11 из 14

Волна протестов прокатилась по США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в Миннеаполисе.

© REUTERS / Tom Brenner
© REUTERS / Tom Brenner

После начала беспорядков четырех полицейских уволили, одного из них обвинили в убийстве.

Беспорядки возле Белого дома на площади Лафайетт, Вашингтон
12 из 14

После начала беспорядков четырех полицейских уволили, одного из них обвинили в убийстве.

© REUTERS / Tom Brenner
© AFP 2020 / Eric Baradat

В стране обострились дискуссии о расовой дискриминации.

Беспорядки возле Белого дома на площади Лафайетт, Вашингтон
13 из 14

В стране обострились дискуссии о расовой дискриминации.

© AFP 2020 / Eric Baradat
© REUTERS / Tom Brenner

Было снесено несколько памятников южанам, воевавшим в Гражданской войне США.

Беспорядки возле Белого дома на площади Лафайетт, Вашингтон
14 из 14

Было снесено несколько памятников южанам, воевавшим в Гражданской войне США.

© REUTERS / Tom Brenner
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