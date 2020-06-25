В Петербурге 28 июня откроют парки, скверы и детские площадки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Парки и скверы, детские и спортивные площадки в Парки и скверы, детские и спортивные площадки в Санкт-Петербурге откроются 28 июня, летние кафе и зоопарк возобновят работу 29 июня, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

Соответствующие изменения в постановление правительства Петербурга от 13 марта №121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" внес губернатор города Александр Беглов

"С 28 июня снимается запрет на посещение парков, садов и скверов, а также детских и спортивных площадок. С 29 июня открываются зоологические парки площадью более пяти гектаров, возобновляется торжественная регистрация брака. Также разрешается по предварительной записи оказание услуг маникюра и педикюра. Кроме того, станут доступны услуги общественного питания исключительно в сезонных летних кафе и с использованием выносной уличной мебели", - говорится в сообщении.

Возобновление работы летних кафе возможно лишь при условии получения QR-кода, подтверждающего готовность выполнения стандарта безопасной деятельности, нахождения кафе за пределами парков и скверов, размещения столов с соблюдением дистанции 1,5 метра и обязательного использования работниками средств индивидуальной защиты.

Торжественная регистрация брака возможна при соблюдении стандарта безопасной деятельности, обязательной дезинфекции, проветривания и санитарной обработки помещения после каждой церемонии бракосочетания. В помещении при регистрации брака сможет одновременно находиться не более десяти человек. В парках, садах и скверах необходимо проводить ежедневную дезинфекцию. Аттракционы остаются закрытыми, за исключением детских и спортивных площадок, проката спортивного инвентаря и инвентаря для отдыха. Детские и спортивные площадки также будут ежедневно дезинфицировать.

С 29 июня в Петербурге также разрешается предоставление социально-психологических и социально-педагогических услуг в полустационарной форме с использованием дистанционных технологий. Кроме того, открываются детские сады с малочисленными группами (до 12 детей).

С 15 июня в Петербурге возобновили работу парикмахерские, библиотеки, бани, мебельные магазины и фотостудии. Также возобновлен тренировочный процесс в профессиональных спортивных клубах и государственных учреждениях Петербурга. С 22 июня возобновилось оказание услуг каршеринга, а также работа санаториев.